Slušaj vest

Sezona jezivih događaja je u punom jeku od početka oktobra, ali sezona Škorpija (22. oktobar – 21. novembar) je tek počela, donoseći još intenzivniju energiju u svež jesenji vazduh.

„Kada stigne sezona Škorpija, površina se rastvara i fokus umesto toga postaje ono što je ispod površine – vaša osećanja, želje i uznemirujuće istine“, kaže Ešli Bojd, astrolog.

„Energija Škorpije ne zahteva savršenstvo; zahteva autentičnost. Vreme je da se duboko zaroni, opusti i zakorači u jaču i autentičniju verziju sebe.“

Škorpijina zadivljujuća, često zastrašujuća aura uticaće na sve nas. Međutim, neki horoskopski znaci će je sigurno osetiti više od drugih.

Evo tri horoskopska znaka koja će doživeti snažne prodore ove sezone Škorpija. Evo šta mogu da očekuju.

1. Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Ovnovi, vreme je da naučite nešto o umetnosti ranjivosti.

„Ovanov znak je sve u akciji, liderstvu i nezavisnosti“, objašnjava Bojd. „Često osećate sigurnost kada imate kontrolu – sve dok vi vodite, stvari se čine upravljivim. Ali sezona Škorpija vas poziva da usporite i ostanete sa emocijama koje jednostavno ne možete 'popraviti'.“

Potpuno sedenje u intenzitetu svojih emocija možda nije najprijatnije iskustvo, ali može biti katarzično. Ne morate da rešavate ili potiskujete svaki osećaj koji se pojavi – samo treba da budete prisutni sa njima.

Ova energija će vas takođe uticati u drugim oblastima vašeg života, tražeći od vas da oslobodite kontrolu.

„Na poslu ili u svojim finansijama, identifikujte jedno mesto gde ćete prestati da preterujete sa upravljanjem“, preporučuje Bojd.

„Ali nemojte blefirati – zaista pustite nekog drugog da vodi ili podelite odgovornost na kojoj obično ste. Primetite kako se to oseća – početna nelagodnost može ustupiti mesto olakšanju i poverenju. Na kraju, učenje da ne preterujete sa kontrolom može vam pomoći da otkrijete da ranjivost ne slabi vašu moć, već je usavršava.“

2. Bik

Bik Foto: Shutterstock

Usvojite primer samog Bika: mi ne volimo promene. Međutim, prema Bojdovim rečima, ova sezona je posvećena otpuštanju i prihvatanju novih poglavlja.

„Bik neguje sigurnost, rutinu i predvidljivost, dok Škorpija, znak nasuprot vama, pokreće transformaciju“, kaže Bojd.

„Sezona vas izaziva da se oslobodite onoga što ste prerasli, bilo da je to posao koji vas više ne inspiriše, obrasci trošenja koji vas drže zaglavljenim ili emocionalne vezanosti koje inhibiraju vaš rast.“

Iako biste mogli biti u iskušenju da ostanete u toplim granicama svoje zone udobnosti, nikada nećete tako rasti.

„Pokušajte mali, ali značajan korak ka ponovnom osvajanju osećaja obnove, poput prepravljanja vašeg životopisa, predstavljanja nove ideje ili ponovnog pregleda vašeg budžeta i svih troškova koji vam više ne služe“, preporučuje Bojd.

„Primetite kako oslobađanje od jedne male „sigurne“ prakse ostavlja prostor za nove mogućnosti. Sezona Škorpija nagrađuje kretanje, čak i nesavršeno kretanje, za razliku od stagnacije.“

3. Rak

Rak Foto: Shutterstock

Raku, vaša osetljivost nije mana. U stvari, to je jedan od najmoćnijih delova vas. Vreme je da počnete da ga prihvatate.

„Rak obično razvija emocionalne barijere radi samozaštite“, kaže Bojd.

„Želite vezu, ali se plašite da će otkrivanje najdubljih delova sebe dovesti do napuštanja. Sezona Škorpija skreće vašu pažnju na to kako ne možete biti intimni bez ranjivosti. Bilo da su u pitanju vaše veze ili profesionalni život, prestanite da se krijete iza svog bezizražajnog lica – vreme je da ljudima dozvolite da vide vas koje ste skrivali, čak i nesigurne ili emotivne delove koje više volite da skrivate.“

Bojd preporučuje da se poverite nekome kome verujete, da podelite svoje najdublje snove ili strahove kako biste otvorili vrata većoj ranjivosti. Pored toga, umesto da igrate na sigurno u senci, preuzmite rizike koji će vas osnažiti da zablistate.

„Kada sebi dozvolite da se istaknete, otkrićete da većina ljudi ne čeka da vas sudi; čekaju da vas upoznaju“, kaže Bojd.

Bonus video: Devojke sa ovim horoskomskim znakom su najfatalnije zavodnice