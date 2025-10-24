Slušaj vest

Fotografija koju je agencija Asošijeted pres (Associated Press) podelila medijima nakon krađe dragulja u muzeju Luvr u Parizu delovala je potpuno uobičajeno. Na njoj se vide tri policajca naslonjena na srebrni automobil, parkiran u dvorištu muzeja, svega nekoliko sati nakon pljačke koja se dogodila u nedelju.

Ipak, pažnju javnosti nije privukla policijska istraga, već mladić u baloneru s desne strane fotografije, koji je neodoljivo podsećao na detektive iz klasika poput Šerloka Holmsa i Erkila Poaroa, prenosi Njujork tajms (The New York Times).

Internet preplavile teorije o misterioznom muškarcu

Samo nekoliko dana nakon što je fotografija objavljena, društvene mreže su eksplodirale. Korisnici su počeli da smišljaju razne teorije o tome ko bi mogao biti čovek u baloneru i fedori.

Neki su tvrdili da je reč o detektivu koji radi na slučaju, drugi su sumnjali da je fotografija generisana veštačkom inteligencijom, dok je treći deo interneta jednostavno zaključio da „izgleda kao pravi Francuz“.

Jedan viralni komentar na mreži X (bivšem Tviteru) nasmejao je hiljade korisnika:

– Da bismo rešili slučaj, potreban nam je neobrijan, iscrpljen detektiv u sred razvoda, funkcionalni alkoholičar kojeg kolege mrze. Nikad nećemo uspeti s detektivom koji ozbiljno nosi fedoru.

Objava je pregledana više od pet miliona puta, a fotografija je u kratkom roku postala pravi internet fenomen.

Fotograf otkrio istinu

Fotograf Tibo Kamil, koja stoji iza viralne slike, ubrzo je odlučila da razjasni misteriju. Potvrdio je da je muškarac na fotografiji stvarna osoba i da nema nikakve veze sa istragom krađe.

– Bio je to samo prolaznik. Njegov upečatljiv izgled i stil jednostavno su me naterali da pritisnem okidač, rekla je Kamil za medije, dodajući da ne zna ništa više o njemu.

Pogledajte u galeriji kao su izgledali ukradeni eksponati:

Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S., STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Iako je slučaj pljačke dragulja i dalje u fokusu policije, čini se da je nepoznati muškarac u baloneru postao prava zvezda društvenih mreža – i to bez ijedne izgovorene reči.

