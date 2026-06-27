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Ako ste se nekada probudili iz erotskog sna osećajući se uzbuđeno i uznemireno ili potpuno zbunjeno onim što se upravo dogodilo (sa bivšim partnerom, šefom ili nekom poznatom ličnošću) dok ste spavali, niste sami. Erotski snovi su česti, ali možda ne znače ono što mislite da znače.

U studiji iz 2019. godine sprovedenoj na skoro 3.000 odraslih, ispitanici su procenili da je 18 odsto njihovih snova bilo erotsko. Nedavno je studija iz 2025. godine sprovedena na više od 300 studenata otkrila da je više od polovine njih – posebno muškaraca – prijavilo da ima erotske snove.

Erotski snovi mogu uključivati seksualne predloge, ljubljenje, odnos ili druge seksualne aktivnosti.

Ali oni možda ne znače ono što mislite da znače.

"Možda se uopšte ne odnose na seks, pa je važno izbeći pomisao da postoji direktna podudarnost“ između onoga što se dogodilo u snu i onoga što on znači, napominje Antonio Zadra, profesor psihologije i viši istraživač u Centru za napredna istraživanja medicine spavanja na Univerzitetu u Montrealu. „Seksualno povezani snovi mogu biti metafore za intimnost ili kako nas drugi doživljavaju, ili mogu biti izazvani napetim odnosima ili barijerama u vezama.“

Erotski snovi mogu uključivati seksualne predloge, ljubljenje, odnos ili druge seksualne aktivnosti Foto: dolgachov, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Uopšteno govoreći, „snovi su često povezani sa našim trenutnim brigama – o kojim razmišljamo“, kaže Zadra, a to važi i za erotske snove. Ova ideja podržava hipotezu o kontinuitetu sanjanja, koja sugeriše da sadržaj snova često odražava aspekte budnog života osobe.

Jedna studija je otkrila da učestalost erotskih snova može biti povezana sa količinom vremena tokom kog neko ima seksualne fantazije u budnom životu. Ali to nije uvek slučaj. U drugim slučajevima, erotski snovi mogu odražavati skrivene želje (ne nužno seksualne), lična osećanja ili želju da se odnosi razviju na nove načine.

Mnogobrojne teme erotskih snova

Određeni scenariji se često pojavljuju u erotskim snovima. To uključuje seks sa bivšim partnerom, prijateljem, šefom, kolegom ili poznatom ličnošću; seks na javnom ili na neobičnom mestu; ili da varamo partnera ili da nas partner vara.

Ne uzimajte snove zdravo za gotovo

Pogrešno je uzimati ove snove zdravo za gotovo, kažu stručnjaci, i ne postoji univerzalno tumačenje erotskih snova.

„Snovi su specifični za svakoga od nas – oni su važne poruke iz naše podsvesti“, ističe klinički psiholog Gari Tub.

Na primer, ako sanjate o seksu sa prijateljem ili šefom, to bi mogao biti znak da želite da imate ili negujete kvalitet koji druga osoba ima, poput saosećanja ili autoriteta, objašnjava Tub. Ili bi to mogla biti želja da se povežete na emocionalnom nivou ili dobijete odobravanje od te osobe.

Ako sanjate o seksu sa osobom istog pola, a heteroseksualni ste, moguće je da ta osoba otelotvoruje kvalitet poput kreativnosti ili duhovnosti koji biste želeli više da razvijete u sebi.

Sanjanje o samozadovoljavanju može signalizirati da žudite za većim zadovoljstvom u svom životu i da želite da preduzmete korake da ga dobijete.

Ako sanjate da vas partner vara, „možete se probuditi i osećati se izdano“ Foto: SoniaM, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Snovi o varanju partnera, u međuvremenu, mogli bi predstavljati da pokušavate da rastete na različite načine, dodaje Tub. U ovom slučaju, vredi se zapitati: Koje delove sebe sam odbacio/la?

S druge strane, ako sanjate da vas partner vara, „možete se probuditi i osećati se izdano“, kaže prof. Zadra, „i možda ćete tražiti od partnera da prizna“. Ali je greška pretpostaviti da to znači da sumnjate da vas partner vara: To bi moglo da signalizira da žudite za više pažnje od svog partnera ili većom bliskošću sa njim, ili da neki drugi aspekt veze zahteva vašu pažnju.

„Neki ljudi traže u sanovnicima kako bi pokušali da protumače svoje snove“, kaže klinički psiholog Žanet Rejmond. „To nije najbolji pristup jer ne postoji univerzalno značenje za svaki simbol“ ili radnju u snu. Naprotiv, značenje obično leži u očima posmatrača.

Razumevanje erotskih snova

Erotski snovi su često prilično živopisni i nezaboravni. „Činjenica da se sećate ovog sna znači da ima nešto važno da vam kaže i da se može odnositi na nešto sa čime se ne suočavate u svom trenutnom životu“, napominje Rejmondova.Značenje sna leži u očima posmatrača

Ključ tumačenja erotskih noćnih drama je da se zapitate o njima, počevši od toga kakva ste osećanja imali kada ste se probudili. Emocije koje je san izazvao mogu biti veoma značajne. „Ako se činilo kao utešan san, to bi mogao biti način da se smanji osećaj nesigurnosti koji možda imate u toj vezi u svom budnom životu“, dodaje Rejmondova.

Vredno je razmisliti zašto ste baš sada imali takav san Foto: AnnaStills / Alamy / Profimedia

Prof. Zadra, koja je koautor knjige Kada mozak sanja: Istraživanje nauke i misterije sna, takođe preporučuje da razmislite kako ste se osećali u snu. Ko je osoba na koju se snovi odnose i kakva osećanja imate prema njoj? Šta ta osoba predstavlja za vas ili koje kvalitete ili karakteristike povezujete sa njom? Šta se dešavalo u snu i kako ste se osećali zbog toga?

Takođe je vredno razmisliti zašto ste baš sada imali takav san. Kako bi on mogao da vam možda ukaže ili kaže nešto o vama samima? „Toliko toga ne znamo o sebi“, ističe Tub. „Snovi govore drevnim jezikom metafora i simbola – pokušavaju da nešto saopšte.“

Istina je da je često teško da sami potpuno razumemo svoje snove, zbog čega Rejmondova preporučuje da nacrtamo neku situaciju iz sna i/ili razgovoramo sa nekim o njima. „Razgovor sa nekim o snu može vam pomoći da obradite stvari i povežete tačke.“

Na kraju krajeva, ako možete da dešifrujete svoje erotske snove, možete ih koristiti da bolje razumete sebe ili na neki način poboljšate svoju ličnost. „Snovi su neverovatne poruke koje pomažu ljudima da žive autentičnijim životom“, napominje Tub. „Svaki san je jedinstvena poruka sanjaču – to je kontekst vas samih.“ Što znači da je na vama da mu date smisao.

(Kurir.rs/RTS)