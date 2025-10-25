Slušaj vest

Sigurno se svakom barem jednom desilo da sanja osobu koja više nije sa vama, odnosno koja je preminula. U određenim situacijama taj san može da bude i te kako poučan, dok je bilo i slučajeva kada je on nejasan i ne može se tačno definisati o čemu se u njemu radi.

Da biste razumeli značenje snova o mrtvima, trebalo bi da uzmete u obzir niz faktora. Važno pitanje je da li je osoba zaista preminula u stvarnom životu ili je živa.

Tumačenjem snova se bavi oneiromancija koja datira jos iz drevnog Vavilona, ali značenje snova u slučaju sanjanja pokojnika u snu veoma se razlikuje - od obične promene vremena, žalosti što je neka osoba otišla i stvarnih poruka koje vam pojavljivanje mrtvih u snu donosi.

Reči koje je izgovorila mrtva osoba treba shvatiti doslovno čak iako se one čine neobičnim. Na primer, može tražiti da donesete neki predmet na groblje. Može tražiti da joj donesete nešto što joj nedostaje na onom svetu na primer so. Ponekad pravi smisao takvih postupaka možete dobiti kasnije nakon što ispunite njegovu volju.

Sanjanje mrtvih prilično je česta pojava među ljudima, može se čak i tumačiti i kao da se ništa nije dogodilo, a možda ćete čak i početi razmišljati da njihova smrt nije stvarna.

Sanjati mrtvaca koji razgovara sa vama ili vam gestovima ukazuje na nešto često se tumači kao znak upozorenja. Upozorava vas na neke situacije koje dolaze ili na nepovoljnost situacije u kojoj se nalazite. Takođe, može ukazivati na to da ste u svom životu okruženi negativnom energijom i da morate da se maknete iz toga. Može simbolizivati i gubitak materijalnih stvari.

Sanjanje mrtvaca koji je (ponovo) živ ne bi trebalo da shvatate kao negativan znak. Obično takva sanjanja uključuju brojne znakove i simbole. Događaji iz snova se vrlo često odvijaju u nekoj prostoriji ili poznatoj sobi, kući. U ovom slučaju, savetuje se da ne obraćate mnogo pažnje na detalje, svi oni ukazuju na to da još uvek niste uspeli da prihvatite gubitak.

Sanjati mrtvaca koji su bili uspešni u životu - Viđanje mrtvih ljudi u snovima koji su bili prilično poštovani dok su bili živi, simbol je velikog uspeha i sreće.

Ako ste u snu videli živu osobu da je mrtva, postoje dva tumačenja. Takav san može biti primer zapleta koji treba tumačiti unazad. Osoba koju ste videli mrtvu biće prilično uspešna. Osim toga, njegova dobrobit može biti nekako povezana sa vama. Drugo je ako osobu koja je živa vidite kao mrtvog čoveka, to može da simbolizuje vaša loša osećanja prema njoj, previše joj zavidite i želite joj loše. Ako mrtva osoba kaže da je živa u vašem snu, možete čekati neke vesti.

Sanjati da je neko iz porodice mrtav tj. umro može značiti dobre vesti, veliku promenu u životu ili dobro zdravlje.

Sanjati mnoštvo pokojnika koji vas okružuju u snu znači da ćete morati da se suočite sa brojnim nevoljama i problemima ili ćete biti okruženi ljudima koji vas neće voleti.

Sanjati mrtve čija tela odnosi voda ili se udaljavaju od vas pokazuje da će se vaši problemi povući ili se rešiti sami.

Sanjati mrtvog čoveka u kovčegu je znak da bi trebalo da se pobrinete za svoju sigurnost. Knjige snova preporučuju odlaganje odgovornih poslova za bolja vremena: trenutno je malo verovatno da će se postići uspešni rezultati.

Mrtvu osobu pratite u nepoznatom pravcu ili u snu prihvatite njegovu ponudu - Ovaj san je upozorenje na opasnost koju možete izbeći ako budete oprezni i preduzmete mere.

Sanjati sebe kao mrtvaca u kovčegu znači da ćete u životu imati neke prepreke koje će sprečiti ispunjenje vaših planova.

Sanjati da nosite kovčeg sa mrtvom osobom obećava vam finansijsku dobit.

Sanjati da pokopavate kovčeg sa pokojnikom znači da pokušavate da zaboravite neki događaj, ali za sada niste baš uspešni.

Sanjati da otkopavate kovčeg sa mrtvacem povezuje se sa otkrivanjem nekih tajni.

Sanjati da pokopavate svog prijatelja mrtvog u kovčegu obećava uspeh u karijeri ili ličnom životu. Ovaj san za mlade može značiti skori brak.

Sanjati da mrtva osoba plače u kovčegu znači da vas čeka svađa.

Sanjati da vam mrtvac u snu daje pare - Ovaj san se tradicionalno smatra da je znak materijalne dobiti i uspeha u životu.

Sanjati da vam je novac dao pokojnik koji je bio vrlo blizak - To znači da pokušava da pomogne, a to može biti ne samo finansijska sfera.

Sanjati da vam je mrtva osoba dala novac desnom rukom - Dobitak na lutriji može vas čekati.

Sanjati da vam je mrtva osoba dala novac levom rukom - Ovo obećava nasledstvo ili finansijsku podršku osobe na vlasti.

Kada sanjate da vam je pokojnik dao cveće i pozvao vas, obratite pažnju na to ko je pokojnik:

pokojni brat ili otac – blagostanje

pokojni bivši suprug – sudbonosni sastanak

bliska ženska – upozorenje

nepoznata osoba – promena vremena

Sanjati da ste poljubili mrtvu osobu – To može značiti da osećate krivicu prema pokojniku, možda ste ga nekako povredili ili niste izgovorili reči koje je trebalo da čuje od vas.

Sanjati vaše pokojne roditelje da su srećni i zivi - Znači da odobravaju vaše postupke ili izbore.

Takvi snovi nažalost najčešće predstavĺjaju noćnu moru sve dok osoba sama ne dešifruje i prihvati odlazak osobe koja je napustila svet.

