Postoji jedna stvar koju svi delimo sa milijarderima – dan počinje ujutru. Ali ono što njih izdvaja od drugih ljudi nisu luksuzni automobili ni poslovni imperiji, već jutarnje navike koje im pomažu da zadrže fokus, energiju i samopouzdanje.

Evo sedam rituala milijardera koji oblikuju njihov uspeh i dan koji je pred njima.

Bil Gejts – sat vremena na traci za trčanje

Bil Gejts Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

Suosnivač „Majkrosofta“ Bil Gejts dan počinje treningom na traci za trčanje koji traje sat vremena. Tokom vežbanja, on gleda edukativne emisije na The Teaching Channelu – jer dok jača telo, istovremeno „puni“ i svoj um.

Gejts veruje da fizička aktivnost i mentalna stimulacija zajedno pokreću ceo dan. Umeren, ali konstantan ritam vežbanja i učenja pomaže mu da ostane u formi i intelektualno angažovan – i pre nego što sedne za radni sto.

Voren Bafet – moć jutarnjeg čitanja

Voren Bafet Foto: Shutterstock

čitanje ključ svake uspešne karijere. Poznati investitor Voren Bafet smatra da je

Njegov cilj je da svakog dana pročita oko 70 stranica – što je oko 500 stranica nedeljno.

„Želim da svako veče legnem pametniji nego što sam se probudio“, rekao je jednom.

Za Bafeta su jutra najsmireniji deo dana, idealna za sticanje znanja. Ova rutina mu pomaže da ojača koncentraciju i izoštri um pre nego što počne sa poslovnim obavezama.

Sergej Brin – dve šolje zelenog čaja

Sergej Brin, suosnivač Gugla Foto: printscreen YT

Jedan od osnivača „Gugla“, Sergej Brin, jutro započinje vežbanjem i – zelenim čajem. Pije dve šolje dnevno, od kojih jednu ujutru, verujući da mu to pomaže u prevenciji Parkinsonove bolesti.

Zeleni čaj, osim što podstiče mršavljenje i poboljšava performanse tokom treninga, stvara stanje „mirne budnosti“ – balans između opuštenosti i koncentracije.

Džek Ma – tai či kao jutarnji ritual

Džek Ma Foto: EPA / Julien de Rosa

Osnivač „Alibabe“ Džek Masvakog jutra vežba tai či, drevnu kinesku borilačku veštinu koja se zasniva na mirnim i usklađenim pokretima.

Na poslovna putovanja vodi i svog instruktora kako bi održao svakodnevni ritam.

Za Maa, tai či je više od fizičke aktivnosti – to je način da očisti misli, poveća izdržljivost i ostane smiren pred izazovima dana.

Mark Zakerberg – ista majica svakog dana

Mark Zakeberg Foto: AP David Zalubowski

Za razliku od drugih milijardera, Mark Zakerberg ne ustaje pre svitanja – njegov dan počinje tačno u 8:00. Njegov ključ uspeha nije rano buđenje, već eliminisanje nepotrebnih odluka. Svako jutro nosi istu sivu majicu, jer veruje da treba štedeti energiju za važne odluke.

„Ne želim da trošim vreme na trivijalne izbore“, objasnio je jednom.

Na taj način, Zakerberg već po buđenju fokusira misli na bitne zadatke koji slede.

Oprа Vinfri – meditacija i pokret

Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oprа Vinfri svoj dan započinje meditacijom, a potom odlazi na traku za trčanje. Meditacija joj pomaže da očisti um, umiri misli i pripremi se za sve izazove koji slede.

Veruje da ova praksa doprinosi boljoj koncentraciji i smanjuje stres. Nakon toga sledi zdravi doručak, koji joj daje energiju i balans.

Stiv Džobs – pitanje pred ogledalom

Stiv Džobs poslednje fotografije Foto: Bruja/PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Preminuli osnivač „Epla“ Stiv Džobs svako jutro je započinjao jednim jednostavnim, ali moćnim ritualom – postavljao je sebi pitanje pred ogledalom.

„Da je danas poslednji dan mog života, da li bih bio zadovoljan onim što ću danas uraditi?“ – to je bilo jedno od pitanja koja su ga vodila.

Ova rutina pomagala mu je da ostane iskren prema sebi i stalno teži napretku. Džobs nije trpeo stagnaciju – svako jutro bio je novi izazov da misli dublje i stvara bolje.

Zajednički imenitelj svih uspešnih ljudi Bez obzira na to da li ustaju u cik zore, meditiraju, čitaju ili treniraju, svi milijarderi imaju jedno zajedničko pravilo – jutro koriste da postave ton svom danu.

