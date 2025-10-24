Slušaj vest

Vikend horoskop za period od 24. do 26. oktobra otkriva koliko su svakom znaku Zodijaka zvezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Ovan

Zvezde donose živahne dane ispunjene novim mogućnostima i susretima. Kratka iskra s nekim može prerasti u dublju povezanost ili inspirativnu saradnju. Emocije će biti pojačane, pa slušajte svoje srce. Provedite veče u razgovoru sa bliskim ljudima ili otkrijte novo mesto u gradu.

Bik

Pred vama je period finansijske stabilnosti i kreativnih ideja koje vam mogu doneti korist. Razradite ideju koja vas ospeda. Ljubavni odnosi jačaju kroz iskrenu razmenu i strpljenje. Posvetite se planiranju i organizaciji, jer će jasan raspored i promišljen pristup uneti mir i osećaj sigurnosti.

Blizanci

Neradni dani ispunjeni su komunikacijom, novim poznanstvima i zabavom. Vaša harizma privlači pažnju, a moguć je i zanimljiv susret koji budi emocije. Družite se, ali ostanite autentični. Kratak izlazak ili šetnja mogu doneti inspiraciju i značajne kontakte za budućnost.

Rak

Dani pred vama donose potrebu za mirom i povlačenjem. U ljubavi se vraća nežnost i razumevanje koje vam je nedostajalo. Usmerite energiju na unutrašnji mir i lično zadovoljstvo. Stvaralačka aktivnost ili miran boravak kod kuće pomoći će vam da se obnovite.

Lav

Energija i trud koje ulažete konačno dolaze do izražaja, pa su priznanja moguća. Ljubavni odnosi cvetaju kada pokažete toplinu i pažnju. Iskoristite priliku da podelite svoje ideje sa drugima i da istaknete ono što vas čini posebnima. Samopouzdanje vam donosi uspeh.

Devica

Naredni dani donose jasnoću i priliku da uredite svoje planove. Emotivno se osećate stabilnije, a odnos s partnerom ili bliskim osobama je veoma napet. Postavite prioritete i krenite korak po korak. Uređivanje prostora ili planiranje obaveza doneće vam spokoj.

Vaga

Vikend protiče u znaku ravnoteže i harmonije. Odnosi se produbljuju kroz otvorenu komunikaciju i razumevanje. Ljubav se razvija kroz male gestove pažnje. Stvorite prijatnu atmosferu u domu i provedite vreme sa ljudima koji vas inspirišu i smiruju.

Škorpija

Pred vama su dani snažnih emocija i dubljih veza. Ljubavni odnosi dobijaju imaju novu dimenziju strasti i iskrenosti. Otvorite se i izrazite ono što osećate, jer će to ojačati poverenje. Razgovor iz srca ili iskrena poruka mogu promeniti dinamiku odnosa nabolje.

Strelac

Vikend vas podstiče na kretanje, istraživanje i nova iskustva. Ljubav vam dolazi kroz avanturu i smeh - obartite pažnju na osobu koju izbegavate. Putovanje, izlet ili jednostavan dan u prirodi donose vedrinu i osećaj slobode. Promena okruženja pomoći će vam da obnovite energiju i optimizam.

Jarac

Iako ste potpuno bez para, dani vikenda donose priliku za lični razvoj i profesionalni napredak. U ljubavi se stvari stabilizuju kroz zajedničke ciljeve i podršku. Otvorite se za nova znanja i ideje koje mogu promeniti vaš životni pravac. Mali, ali promišljeni koraci sada vode ka većem uspehu.

Vodolija

Naredni period je obojen kreativnošću i inovacijama. Ljubavni odnosi se osvežavaju iskrenim razgovorima i deljenjem ideja. Ne potiskujte inspiraciju - izrazite je kroz umetnost, pisanje ili zajednički projekat. Ljudi koji vas okružuju mogu postati izvor motivacije.

Ribe

Pred vama su mirni dani pogodni za introspekciju i emotivnu ravnotežu. Ljubavni odnosi traže nežnost i razumevanje, a intuicija vam jasno pokazuje put. Usporite ritam, šetajte, čitajte ili boravite pored vode. Tišina će vam pomoći da pronađete unutrašnji mir.

