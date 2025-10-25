da li ste znali?

Svet ljubavnih sastanaka danas je prepun novih termina i trendova koje ponekad nije lako pratiti. U digitalnom dobu, gde je izbor potencijalnih partnera veći, ali i konkurentniji nego ikada, važno je razumeti motive s kojima se možete susresti. Jedan od novijih fenomena koji izaziva sve više pažnje je "throning".

Šta znači "throning"?

Pojam "throning" (od engleske reči throne – presto) opisuje praksu biranja partnera isključivo radi podizanja sopstvene reputacije ili ega. Portal PureWow navodi da je reč o "izlasku s nekim ko podiže vašu reputaciju (i, verovatno, ego) samo po povezanosti".

Generacija Z ima novi trend u partnerskim odnosima - throning

Iako termin zvuči nov, koncept nije stran. Generacija Z ga često prepoznaje kao "clout-chasing" (lov na popularnost), dok ga starije generacije poistovećuju s dobro poznatim "gold-diggingom" (lov na novac).

Status iznad osećanja

Traženje partnera koji je "poželjniji" od nas nije novost – studija iz 2018. objavljena u časopisu Science Advances pokazala je da ljudi na aplikacijama za dejtove često traže partnera koji je oko "25 posto poželjniji" od njih. U eri društvenih mreža, "throning" dobija novu dimenziju.

Ejmi Čen, savetnica za veze i autorka, objasnila je za USA Today da ovaj trend odražava sve veći fokus na sliku o sebi i spoljašnju validaciju:

"Porast 'throninga' takođe odražava sve veći fokus na sliku o sebi i vanjsku validaciju. Društveni mediji su to pojačali, učeći nas da nam je više stalo do toga kako naše veze izgledaju nego kako se zapravo osećamo."

Generacija Z ima novi trend u partnerskim odnosima - throning

Osobe koje praktikuju "throning" koriste partnera kao statusni simbol, kako bi poboljšale svoj imidž u očima javnosti.

Društveni mediji pretvorili su ljubav u javni nastup, gde vaš partner može poboljšati ne samo vaš život, već i vaš lični brend", dodala je Čen.

Saveti stručnjakinje

Ako sumnjate da je vaša veza postala žrtva "throninga", Čen savetuje otvoren razgovor s partnerom. "Igranje igara" neće pomoći u rešavanju teskobe.

"Postavljajte pitanja, podelite kako se osećate i obratite pažnju na to kako reaguju. Emocionalna sigurnost ne može postojati bez iskrenosti."

S druge strane, ako ste prepoznali sebe kao "thronera", stručnjakinja poručuje da se zapitate šta zaista cenite u vezi. Vaše ponašanje često "odražava vrstu osobe i partnera kakvi želite biti", a ako vam se taj odraz ne sviđa, vreme je za promenu.

