Generacija Z ima novi trend u ljubavnim vezama: Da li ste čuli za "throning"?
Svet ljubavnih sastanaka danas je prepun novih termina i trendova koje ponekad nije lako pratiti. U digitalnom dobu, gde je izbor potencijalnih partnera veći, ali i konkurentniji nego ikada, važno je razumeti motive s kojima se možete susresti. Jedan od novijih fenomena koji izaziva sve više pažnje je "throning".
Šta znači "throning"?
Pojam "throning" (od engleske reči throne – presto) opisuje praksu biranja partnera isključivo radi podizanja sopstvene reputacije ili ega. Portal PureWow navodi da je reč o "izlasku s nekim ko podiže vašu reputaciju (i, verovatno, ego) samo po povezanosti".
Iako termin zvuči nov, koncept nije stran. Generacija Z ga često prepoznaje kao "clout-chasing" (lov na popularnost), dok ga starije generacije poistovećuju s dobro poznatim "gold-diggingom" (lov na novac).
Status iznad osećanja
Traženje partnera koji je "poželjniji" od nas nije novost – studija iz 2018. objavljena u časopisu Science Advances pokazala je da ljudi na aplikacijama za dejtove često traže partnera koji je oko "25 posto poželjniji" od njih. U eri društvenih mreža, "throning" dobija novu dimenziju.
Ejmi Čen, savetnica za veze i autorka, objasnila je za USA Today da ovaj trend odražava sve veći fokus na sliku o sebi i spoljašnju validaciju:
"Porast 'throninga' takođe odražava sve veći fokus na sliku o sebi i vanjsku validaciju. Društveni mediji su to pojačali, učeći nas da nam je više stalo do toga kako naše veze izgledaju nego kako se zapravo osećamo."
Osobe koje praktikuju "throning" koriste partnera kao statusni simbol, kako bi poboljšale svoj imidž u očima javnosti.
Društveni mediji pretvorili su ljubav u javni nastup, gde vaš partner može poboljšati ne samo vaš život, već i vaš lični brend", dodala je Čen.
Saveti stručnjakinje
Ako sumnjate da je vaša veza postala žrtva "throninga", Čen savetuje otvoren razgovor s partnerom. "Igranje igara" neće pomoći u rešavanju teskobe.
"Postavljajte pitanja, podelite kako se osećate i obratite pažnju na to kako reaguju. Emocionalna sigurnost ne može postojati bez iskrenosti."
S druge strane, ako ste prepoznali sebe kao "thronera", stručnjakinja poručuje da se zapitate šta zaista cenite u vezi. Vaše ponašanje često "odražava vrstu osobe i partnera kakvi želite biti", a ako vam se taj odraz ne sviđa, vreme je za promenu.
(Kurir.rs/Index)
