Znate li zašto u kafiću uz kafu dobijete i čašu vode? Razloga je mnogo, a po odgovor idemo do 16. veka u Tursku i Grčku, gde je pijenje kafe počelo, a u zapadnoj Evropi običaj se pojavio krajem 19. veka.

Iako mnogi misle suprotno, voda koje se posluživala uz kafu nije bila namenjena za piće. Razlog je bio – kašičica. Naime, mnoge žene su se žalile na problem sa kašičicom za mešanje kafe. Nakon mešanja, kašičica bi bila prljava, te su takvu morale da je stave na tacnu. Taj potez se smatrao nekulturnim i neelegantnim. Zato su ugostitelji odlučili da počnu da poslužuju vodu uz kafu – kako bi gosti mogli da isperu prljavu kašičicu pre odlaganja na tacnu.

Foto: Zorana Jevtić

Ovaj ritual promenio se 1873. godine, kad su se uveli prvi sistemi gradskog vodovoda iz planinskih izvora. Naime, ugostitelji su tada hteli da dokažu da svoja pića pripremaju s čistom izvorskom vodom, te da je ona sigurna za piće. Danas nam je najnormalnije da dobijemo čašu vode uz kafu, iako u nekim restoranima i kafićima morate posebno da je zatražite.

Ali, voda služi i za neutralisanje ukusa. Funkcija vode je neutralisanje ukusa nepca pre i posle ispijanja šoljice kafe, piše Tastylicious.com. Ona uklanja ukus svega što ste konzumirali u proteklih sat vremena i pomaže vam da bolje okusite kafu – naročito ako je dobrog kvaliteta. Naravno, voda nas i hidrira, što je izuzetno važno s obzirom na to da kofein može da ima diuretski učinak. Osim toga, smanjuje potencijalne nuspojave kofeina, poput anksioznosti i nesanice.

