Dnevni horoskop za 26. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za poslednji dan u nedelji. Evo šta su zvezde predvidele svim znacima horoskopa.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedelja vam donosi priliku da usporite i napunite baterije. Iako ste navikli da budete prvi u svemu, danas pustite druge da preuzmu inicijativu. U ljubavi se otvaraju vrata iskrenog razgovora — neko želi da vam kaže nešto što već dugo nosi u sebi.

Bik (20. april – 20. maj)

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan je savršen za hedonizam i nežnost. Zaslužili ste da sebi priuštite mir i udobnost. Partner bi mogao da vas iznenadi pažnjom, a ako ste slobodni — flert iznenada može prerasti u nešto ozbiljnije. Popodne provedite u prirodi, biće lekovito.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš um danas radi sto na sat, ali srce traži predah. Razgovori s prijateljima biće topli i inspirativni, ali izbegavajte rasprave o prošlosti. Jedan neočekivan poziv mogao bi vam promeniti planove za veče — u najboljem smislu.

Rak (21. jun – 22. jul)

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Porodična atmosfera je u fokusu. Moguća su sitna nerazumevanja, ali uz malo strpljenja sve će se razjasniti. Ako osećate nostalgiju — dozvolite sebi da je proživite, ali ne zadržavajte se u prošlosti. Ljubav vam kuca na vrata kroz bliskost i razumevanje.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Iako ste često u centru pažnje, danas ćete želeti mir. Neko iz vašeg okruženja traži vašu podršku — bićete pravi heroj ako je pružite. U ljubavi, romantika se vraća kroz jednostavne geste. Veče donosi toplotu, osmeh i možda — kompliment koji ste čekali.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ste u introspektivnom raspoloženju. Potrebno vam je malo samoće da složite misli. Finansijska situacija se polako stabilizuje, ali ne brzajte s troškovima. Ljubav se krije u mirnim, tihim trenucima — pogled koji traje duže nego što bi trebalo.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Lepota dana biće u malim stvarima — u muzici, umetnosti, i iskrenom razgovoru. Vaša harizma blista, pa gde god da se pojavite, ostavljate utisak. Ako ste u vezi, očekujte iskru strasti. Slobodne Vage, neko vas posmatra s divljenjem.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije su danas jake, ali i pročišćujuće. Možda ćete morati da pustite nešto što vas dugo koči. To nije gubitak, već oslobađanje. Partner ili bliska osoba pružiće vam podršku. Noć donosi duboku emotivnu povezanost i osećaj mira.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Žudite za slobodom i avanturom, čak i ako to znači samo dužu šetnju ili izlet. Inspiracija vas prati, pa iskoristite dan za planove i maštanje. Ljubavna situacija se zagreva — neko vam ne može odoleti. Veče donosi smeh i radost.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas se sve vrti oko balansa između obaveza i odmora. Naučite da se isključite — ne mora sve biti savršeno. Partner će ceniti vašu nežniju stranu, ako je pokažete. Finansije su stabilne, ali izbegavajte nepotrebne brige.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan nosi zanimljive razgovore i neočekivane susrete. Neko bi mogao da vas inspiriše više nego što ste spremni da priznate. U ljubavi vas očekuje osveženje — iskra ponovo sija. Kreativnost vam je na vrhuncu, iskoristite je.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osećate potrebu za mirom i tišinom. Danas slušajte intuiciju — ona vas vodi ka pravim ljudima i pravim rečima. U emotivnom životu sledi nežan trenutak koji će vam pokazati koliko ste voljeni. Veče je idealno za meditaciju, film ili sanjarenje.