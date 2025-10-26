Slušaj vest

Dnevni horoskop za 26. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za poslednji dan u nedelji. Evo šta su zvezde predvidele svim znacima horoskopa.

Ovan (21. mart – 19. april)

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Nedelja vam donosi priliku da usporite i napunite baterije. Iako ste navikli da budete prvi u svemu, danas pustite druge da preuzmu inicijativu. U ljubavi se otvaraju vrata iskrenog razgovora — neko želi da vam kaže nešto što već dugo nosi u sebi.

Bik (20. april – 20. maj)

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan je savršen za hedonizam i nežnost. Zaslužili ste da sebi priuštite mir i udobnost. Partner bi mogao da vas iznenadi pažnjom, a ako ste slobodni — flert iznenada može prerasti u nešto ozbiljnije. Popodne provedite u prirodi, biće lekovito.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaš um danas radi sto na sat, ali srce traži predah. Razgovori s prijateljima biće topli i inspirativni, ali izbegavajte rasprave o prošlosti. Jedan neočekivan poziv mogao bi vam promeniti planove za veče — u najboljem smislu.

Rak (21. jun – 22. jul)

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Porodična atmosfera je u fokusu. Moguća su sitna nerazumevanja, ali uz malo strpljenja sve će se razjasniti. Ako osećate nostalgiju — dozvolite sebi da je proživite, ali ne zadržavajte se u prošlosti. Ljubav vam kuca na vrata kroz bliskost i razumevanje.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Iako ste često u centru pažnje, danas ćete želeti mir. Neko iz vašeg okruženja traži vašu podršku — bićete pravi heroj ako je pružite. U ljubavi, romantika se vraća kroz jednostavne geste. Veče donosi toplotu, osmeh i možda — kompliment koji ste čekali.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas ste u introspektivnom raspoloženju. Potrebno vam je malo samoće da složite misli. Finansijska situacija se polako stabilizuje, ali ne brzajte s troškovima. Ljubav se krije u mirnim, tihim trenucima — pogled koji traje duže nego što bi trebalo.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Lepota dana biće u malim stvarima — u muzici, umetnosti, i iskrenom razgovoru. Vaša harizma blista, pa gde god da se pojavite, ostavljate utisak. Ako ste u vezi, očekujte iskru strasti. Slobodne Vage, neko vas posmatra s divljenjem.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Emocije su danas jake, ali i pročišćujuće. Možda ćete morati da pustite nešto što vas dugo koči. To nije gubitak, već oslobađanje. Partner ili bliska osoba pružiće vam podršku. Noć donosi duboku emotivnu povezanost i osećaj mira.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Žudite za slobodom i avanturom, čak i ako to znači samo dužu šetnju ili izlet. Inspiracija vas prati, pa iskoristite dan za planove i maštanje. Ljubavna situacija se zagreva — neko vam ne može odoleti. Veče donosi smeh i radost.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas se sve vrti oko balansa između obaveza i odmora. Naučite da se isključite — ne mora sve biti savršeno. Partner će ceniti vašu nežniju stranu, ako je pokažete. Finansije su stabilne, ali izbegavajte nepotrebne brige.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan nosi zanimljive razgovore i neočekivane susrete. Neko bi mogao da vas inspiriše više nego što ste spremni da priznate. U ljubavi vas očekuje osveženje — iskra ponovo sija. Kreativnost vam je na vrhuncu, iskoristite je.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Osećate potrebu za mirom i tišinom. Danas slušajte intuiciju — ona vas vodi ka pravim ljudima i pravim rečima. U emotivnom životu sledi nežan trenutak koji će vam pokazati koliko ste voljeni. Veče je idealno za meditaciju, film ili sanjarenje.

Ne propustiteZanimljivostiMerkur u Strelcu nosi sreću za 3 horoskopska znaka: Do 19. novembra za njih se menja sve
horoskop
ZanimljivostiPočela je sezona škorpija: 3 horoskopska znaka promene će udariti kao grom iz vedra neba
Horoskopski znak Škorpija
ŽenaRetrogradni Neptun se vraća u Ribe: 4 znaka ne treba da donose važne odluke do 11. decembra!
profimedia0092698144.jpg
ZanimljivostiVeliki mesečni horoskop za novembar: Dolazi period dramatičnih promena, evo koji znaci će doživeti preobražaj
horoskop jesen

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk