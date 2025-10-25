Slušaj vest

Idiličan gradić na obali, smešten na Long Ajlendu u saveznoj državi Njujork, postao je jedno od najstrašnijih mesta u Americi nakon svirepog ubistva koje je kasnije inspirisalo filmsku franšizu The Amityville Horror („Amitivil horor“).

Krvava noć koja je potresla Ameriku

U noći 13. novembra 1974. godine, mirno mesto Amitivil potresla je nezapamćena tragedija pronađeno je šestoro članova jedne porodice brutalno ubijenih u svom prostranom domu.

Počinitelj, tada 23-godišnji Ronald DeFeo Jr., ubio je svoje roditelje i četvoro mlađe braće i sestara jedno po jednim, dok su spavali. Zločin je počinio puškom, hladnokrvno i bez ikakvog upozorenja.

"Sve je počelo tako brzo,“ rekao je DeFeo policiji nakon hapšenja, prema pisanju Newsdaya.

"Kada je krenulo, nisam mogao da stanem. Sve se odvilo u trenu.“

scena iz horor filma Foto: Amazon MGM studios/youtube

Kasnije je priznao da je ubio svog oca Ronalda DeFea starijeg (43), majku Luiz (43), sestre Don (18) i Alison (13) te braću Marka (12) i Džona Metjua (9) — ali nikada nije objasnio zašto.

Tokom suđenja pokušao je da se brani ludilom, tvrdeći da je „čuo glasove u kući“ koji su mu naredili da izvrši zločin. Osuđen je na 25 godina doživotno u zatvoru Green Haven Correctional Facility u Stornvilu, gde je preminuo 2021. godine u 69. godini.

Porodica Lutz i „ukleta kuća“

Život u Amitivilu se nakratko vratio u normalu sve dok se godinu dana kasnije u zloglasnu kuću nisu uselili Džordž i Keti Lutz.

Tokom samo 28 dana koje su proveli u tom domu, tvrdili su da su bili svedoci zastrašujućih pojava: zelena sluz navodno je curila sa zidova, čuli su jezive zvuke i videli „paranormalne aktivnosti“.

Njihove priče inspirisale su bestseller iz 1976. godine – „The Amityville Horror: A True Story“, koji je ubrzo pretočen u popularni horor film iz 1979. godine s Džejmsom Brolinom i Margo Kider u glavnim ulogama. Film je doživeo i rimejk 2005. godine, sa Rajanom Rejnoldsom i Melisom Džordž.

Nova filmska adaptacija — povratak u stvarnost

Prema pisanju Deadlinea, trenutno je u pripremi nova filmska verzija priče o „ukletoj kući“, čije snimanje bi trebalo da počne krajem ove godine.

Film, koji realizuju produkcijske kuće BoulderLight Pictures i Divide/Conquer, neće biti deo postojećeg horor serijala, već će biti zasnovan isključivo na stvarnim događajima, a ne na romanu koji je stvorio mit o Amitivilu.

Misterija ili prevara?

Od vremena kada su Lutzovi napustili kuću, ona je više puta menjala vlasnike i nekoliko puta bila na prodaju — poslednji put 2016. godine, kada je cena iznosila 850.000 dolara.

Tada je agent za prodaju nekretnina Džerald O’Nil rekao za People da se u lokalnoj zajednici cela priča naziva „The Amityville Hoax“ — Amitivilska prevara.

„Cela priča je izmišljena,“ izjavio je. „Osmislili su je kako bi pomogli sinu koji je ubio porodicu da se brani tvrdnjom da su ga opseli demoni.“

I sam Džordž Lutz kasnije je priznao za ABC News da su pojedine scene iz knjige i originalnog filma, uključujući i famoznu „zelenu sluz“, bile uveličane radi efekta