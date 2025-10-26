Slušaj vest

Posao: Vaša spremnost za širenjem znanja i vešta komunikacija, biće na vrhuncu. Nakon 30.10. pružiće vam se prilika za kraće putovanje ili honorarni posao, koji će vam doneti znatnu finansijsku dobit.

Ljubav: Neke stvari koje ste uporno zanemarivali, misleći da će vreme sve rešiti, sada izlaze na videlo. Ako ste u vezi, partner će biti zainteresovan za zajednički život, ali vama će možda trebati još neko vreme pre nego što budete sigurni u svoja osećanja.

Zdravlje: Bićete odlične koncentracije, a vaše dobro raspoloženje činiće vas omiljenim u društvu. Ako imate bilo kakvih tegoba, mogli biste znatno da poboljšate svoju zdravstvenu sliku pravilnom ishranom.

Najbolji dan: 26. oktobar

Najlošiji dan: 28. oktobar

Bik

Posao: Bićete prezauzeti, bilo da je reč o poslovnim ili kućnim obavezama. Pokazaćete zavidnu efikasnost na poslu, ali često ćete se i iscrpljivati, ostajući da radite prekovremeno.

Ljubav: Ne znate uvek najbolje da se nosite s osećanjima. Zato dozvolite partneru da vas barem u izvesnoj meri vodi, kako ne biste stalno mislili da sve morate da nadzirete. Nemojte da kažete nešto zbog čega ćete zažaliti i posle se pokajati.

Zdravlje: Osećaj iscrpljenosti činiće vas lakim plenom za bolesti, a očitije posledice smanjene vitalnosti mogu biti u prehladama, virozama i sličnim sezonskim boljkama. Ojačajte se preparatima za podizanje imuniteta.

Najbolji dan: 27. oktobar

Najlošiji dan: 30. oktobar

Blizanci

Posao: Od 30.10. koliko god se trudili da na vreme završite poslove i prepustite se odmoru, stalno će nešto novo iskrsnuti. Radićete prekovremeno, padati s nogu od umora ili menjati kolegu koji je na bolovanju.

Ljubav: Posvetite se ljubavi, provodu i društvu. Pronađite lepe strane svoje veze, uprkos nagomilanim problemima. Nemojte postavljati prevelike zahteve i očekivati čuda, budući da je za vas ovo vreme strpljenja i ulaganja u emotivnu budućnost.

Zdravlje: Izbegavajte predugo sedenje za radnim stolom - krenite u šetnju, na planinarenje ili se uključite u neku drugu fizičku aktivnost. Pričuvajte vratni deo kičme, za smanjenje bolova koristiće vam joga vežbe.

Najbolji dan: 30. oktobar

Najlošiji dan: 1. oktobar

Posao: Bilo bi dobro da se na vreme organizujete jer jedino tako ćete izbeći stres. Uprkos svemu, pružaju vam se prilike za napredak. Nemojte previše da analizirate i budete sumnjičavi nego idite napred!

Ljubav: Vama i vašem partneru potreban je bilo kakav otklon od porodičnih obaveza. Potrudite se da barem vikende odvojite za zajedničke trenutke zbližavanja i intimnosti. Samci, dani samoće su iza vas, pred vama su nova uzbuđenja i nove ljubavi.

Zdravlje: Pomno ćete brinuti o svom zdravlju, posećivati lekara i obavljati preglede. Smoći ćete snage i otići kod stomatologa, čak i ako se jako bojite. Zaposleni će se prilično iscrpljivati na poslu.

Najbolji dan: 1. novembar

Najlošiji dan: 29. oktobar

Lav

Posao: Merkurov položaj u Strelcu od 30.10, povoljan vam je za naučni i istraživački rad. Izvrsno ćete baratati brojkama, biti sigurni u svoje znanje i na poslovnim sastancima ostavljati utisak samouverene i pouzdane osobe.

Ljubav: Planetarni položaji ističu vašu sklonost zabavama, zavodnički talenat i slobodi u tom smislu. Osvajaćete rečima, značajnim pogledima i romantičnim izlascima. Naklonjena Venera nagovešćuje vam mnogo strasti, poljubaca i vatrenih zagrljaja.

Zdravlje: Nemojte ove dane da provodite u kući, zabuljeni u knjige ili televizor. U društvu vas čeka zabava i smeh, a i raspoloženje će vam se bitno popraviti. Čuvajte probavu, jedite manje slatkog i masnog.

Najbolji dan: 26. oktobar

Najlošiji dan: 31. oktobar

Posao: Ako ste rođeni u avgustu, mogli biste da promenite radno mesto, krenete od početka i prođete kroz bolna, ali potrebna prilagođavanja. Rezultati tih rezova doneće vam korist i napredak. Stoga, nemojte se bojati!

Ljubav: Ako ste još sami, ovi dani će vam doneti zanimljivo poznanstvo koje će se najpre razvijati prema prijateljstvu, a zatim bi naglo moglo da skrene u neke druge vode. Sve zavisi od vaše spremnosti da se bez kalkulacija prepustite osećanjima.

Zdravlje: Dobro položeni Mars garancija je da vam ne manjka energije i izdržljivosti. Moći ćete s društvom da ostanete napolju do kasno i bez problema ujutro ustati za posao. Zanimaće vas vežbanje i sport generalno.

Najbolji dan: 27. oktobar

Najlošiji dan: 1. novembar

Vaga

Posao: Vreme je da pružite sebi više radosti i priklonite se svim onim stvarima i hobijima koje ste do sada zanemarivali. Ulazak Merkura u znak Strelca od 30.10. doneće razrešavanje nekih poslovnih i finansijskih briga.

Ljubav: Ako ste u nekoga zaljubljeni, radije malo taktizirajte nego da odmah pokažete osećanja. Sada i vi možete malo da se poigrate. Ako imate ljubavnu vezu koja vas previše iscrpljuje, pronaći ćete načina kako da je prekinete na što bezbolniji način.

Zdravlje: Bićete zdravi, otporni i izdržljivi, pa će vam trebati manje vremena za spavanje i odmor. Planete će doprineti boljem raspoloženju, ali i vašem prolepšanom izgledu kojim ćete pleniti pažnju.

Najbolji dan: 30. oktobar

Najlošiji dan: 28. oktobar

Škorpija

Posao: Ovo je odličan astrološki period koji vam omogućuje brzo dosezanje ciljeva. Realizujte svoje planove, sve će ići lako. Radni potencijali biće vam veliki, a znanje koje posedujete skoro nezamenljivo.

Ljubav: Mogli biste da se osetite nespremno da ispunite sopstvena očekivanja, pa nemojte sebe primoravati na nešto što nije od srca. Intimne probleme i unutrašnje nezadovoljstvo nemojte rešavati besmislenim ljubavnim akcijama. Radije se malo strpite.

Zdravlje: Izbegavajte slatke gazirane napitke. Osetljivo grlo spasićete toplim čajevima i medom. Međutim, Sunce u vašem znaku podržava vašu vitalnost pa ako ćete i imati nekih tegoba, one će biti prolazne i bezopasne.

Najbolji dan: 1. novembar

Najlošiji dan: 31. oktobar

Strelac

Posao: Merkur koji 30.10. ulazi u vaš znak doneće vam priznanje, popularnost ili neku finansijsku dobit. Ako je vaše radno mesto na klimavim temeljima, neko će vam pomoći da ga učvrstite.

Ljubav: Samci, nepoznati ljudi će vas često zaustavljati i nešto zapitkivati. Na taj način sklopićete zanimljivo poznanstvo. Ako ste u braku, odlično ćete se nadopunjavati s partnerom koji će sve više razmišljati kao i vi, pa će svađe biti retkost.

Zdravlje: Planete vam daju ogromnu dozu energičnosti. Više ćete se kretati i baviti sportom, ali se pričuvajte povreda i neprijatnih uganuća. Vreme je povoljno za mršavljenje jer ćete biti istrajni u sprovođenju dijete.

Najbolji dan: 26. oktobar

Najlošiji dan: 1. novembar

Jarac

Posao: Osećaćete se kao da ste sami na svetu, ali to će vas osnažiti i dati vam novu dozu zrelosti i iskustva. Nemojte posustati ako od bliskih saradnika ne dobijate podršku za svoje ideje.

Ljubav: Kritički osmotrite svoje ponašanje prema partneru. Niste objektivni nego skloni naglim postupcima i ishitrenim izjavama. Budite malo strpljiviji i nežniji. Nemojte dozvoliti da većinu radnog dana provedete na poslu. Budite bliskiji s partnerom.

Zdravlje: Osećaćete bolove u vratu i leđima. Previše ćete se naprezati, naročito fizički. Rekreirajte se u igri s decom ili se intenzivnije družite s ljudima. Ne osamljujte se, ma koliko god imali potrebu za time.

Najbolji dan: 29. oktobar

Najlošiji dan: 26. oktobar

Vodolija

Posao: Od 30.10. proširite svoje vidike, zakoračite napred, putujte, menjajte sebe i budite otvoreni za promene koje unose novi susreti i poznanstva. Te osobe će imati pozitivnog udela na vašu poslovnu budućnost.

Ljubav: Možete očekivati velike preokrete u dosadašnjem načinu života. U tome će vam od velike pomoći biti naklonjena Venera. Mnogi od vas će putovati, upoznati ljubav u drugom gradu, menjati ljubavne navike i biti puno fleksibilniji nego pre.

Zdravlje: Pazite kako i koliko jedete, kako se ne biste ugojili previše. Mogli biste da osećate izraženiju iscrpljenost i umor, a ako to potraje ne bi bilo loše proveriti krvni sliku.

Najbolji dan: 30. oktobar

Najlošiji dan: 28. oktobar

Ribe

Posao: Mogli biste da primite zaslužene nagrade, priznanja i uspehom krunisati svoja nastojanja. Vaša preduzimljivost omogućiće vam da proširite poslovne horizonte. Bićete stalno u pokretu, češće putovati.

Ljubav: Vladavina Škorpije čini vas toplima i ljubaznima pa ćete se požrtvovano predati potrebama najbližih. Stoga će porodični život i događaji u domu zaseniti ostala područja. Partnera ćete obasipati pažnjom pa će brže zaboraviti na teret svakodnevice.

Zdravlje: Povoljan uticaj Sunca i Matsa daju vam fizičku izdržljivost i veliku radnu energiju. Vaše mentalne sposobnosti će zasjati pa ćete bolje pamtiti i biti veseliji. Bićete jako društveni i mnogo izlaziti.

Najbolji dan: 1. novembar

Najlošiji dan: 26. oktobar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

