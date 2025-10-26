Slušaj vest

Influenserka iz Velsa, Elija Liptrot (21), privukla je pažnju javnosti pričom o svom raskošnom putovanju koje joj je priredio njen 45-godišnji partner Mark uoči rođenja njihove prve zajedničke bebe.

Dok mnogi komentarišu razliku u godinama, Elija poručuje da je ne dotiču negativni komentari:

"Uživam u trudnoći i beba već zna kako se troše tatine pare“, našalila se u jednom videu.

Ljubav uprkos velikoj razlici u godinama

Elija i Mark upoznali su se krajem 2021. godine preko zajedničkih prijatelja, kada je ona imala svega 18 godina. Već narednog leta odlučili su da započnu zajednički život, zajedno sa Markovom decom iz prethodne veze, Izi i Markusom, koji danas mladu influenserku s osmehom zovu „maćehom“.

Kako bi obeležili dolazak bebe, par je u aprilu ove godine otputovao na Ibicu, u jedan od najpoznatijih luksuznih hotela, gde noćenje dostiže i do 8.100 funti.

"Mnogo ljudi se ne slaže sa mnom, ali idem na putovanje u 35. nedelji trudnoće i, naravno, mora biti Ibica“, rekla je Elija u videu koji je objavila na TikToku.

Objasnila je i da Markova deca nisu putovala sa njima:

" Imaju školu, ljudi! Lepo je da uživamo samo Mark i ja pre nego što dobijemo petog člana porodice.“

Putovanje pod posebnim uslovima

S obzirom na to da je u poodmakloj trudnoći, Elija nije želela da rizikuje. Pre leta je dobila potvrdu ginekologa da može da putuje, rezervisala je sedište do prolaza, a sa sobom je ponela ručni ventilator i vodu

Po dolasku u Španiju, Mark joj je iznajmio automobil kako bi izbegli gužvu i čekanje taksija, a hotel je, kaže, ispunio sva njena očekivanja.

"Soba je prelepa, ogromna, krevet ogroman. Imamo i pravi bar, iako ne mogu da pijem, naravno. A na balkonu imamo đakuzi — Mark nije ni znao, baš se iznenadio! Bez obzira koliko platimo hotel, uzimam sve besplatne stvari. Ova kozmetička torbica ide sa mnom!“

Luksuzni pokloni za bebu

Pre puta na Ibicu, Elija je svojim pratiocima pokazala i poklone koje je Mark kupio za njihovu buduću bebu. U videu pod nazivom „Učim bebu da troši tatine pare pre nego što se rodi“, otkrila je da su „Guči“ ranac za presvlačenje i „ajKendi“ kolica zajedno koštali 3.212 funti.

"Guči ranac je napravljen u Italiji, ima prostirku i torbu za čuvanje. A kolica sam izabrala jer se savršeno slažu sa mojom odećom“, rekla je kroz osmeh.

Poslednji trenutak slobode

Elija priznaje da joj je ovo putovanje imalo i dublje značenje – bilo je simbolično, kao poslednji trenutak potpune slobode pre nego što zakorači u novu životnu ulogu.

"Bili smo u mnogo hotela na Ibici, ali ovaj nam je omiljeni. I još je samo za odrasle! Ovo je poslednji put da ovako uživam — barem narednih nekoliko godina“, rekla je.

(Kurir.rs/Ona)