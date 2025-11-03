Slušaj vest

Dunav, aorta Evrope, bio je od krucijalne važnosti svakoj kulturi koja je ikad nastanjivala njegove obale ili se pak rađala na njima. Istorija je tekla svojim tokom, a reka svojim do Crnog mora, narodi su se smenjivali, nastajali, nestajali i ostavljali tragove. Tako je zabeleženo da je oblast oko današnjeg Velikog Gradišta, gde je Dunav širok više od četiri kilometra, bila naseljena još u praistoriji. Ramska tvrđava podignuta je malo kasnije, po nalogu sultana Bajazita II.

Ramska tvrđava izdigla se nad Dunavom krajem 15. veka, ali prostor na kojem stoji vrveo je od života još u davna vremena. Mnogi putopisci i hroničari verovali su da je staro utvrđenje pored kasnije sagrađenog Trajanovog kastruma Lederata nastala u isto vreme kad i Rim, koji su osnovali Romul i Rem. I nazivi se nekako uklapaju: Rim, Rem, Ram...

Možda, pak, sve ima veze sa starim gradom Haramom, koji se nalazio na suprotnoj obali? Ili sa hramom, kako su Kelti, koji su takođe živeli na ovom prostoru, zvali svetilišta, pa se početno slovo H kasnije "izgubilo u prevodu"?...

Jedino što je sigurno jeste istorijska činjenica da se Ram prvi put pominje 1128. godine, kao mesto gde su se sukobile Vizantija i Ugarska. Međutim, tvrđava koju danas poznajemo je – turskog porekla. Podignuta je 1483. po nalogu sultana Bajazita II, dede Sulejmana Veličanstvenog, u cilju zaštite od Mađara i osvajanja Panonske nizije. Uostalom, tuda je "proticala" prirodna granica – plavi Dunav, koji je razdvajao dva sukobljena sveta.

Iz ovog perioda potiče legenda po kojoj je Bajazit II, obilazeći svoje vojnike, zastao da se odmori na brežuljku sa koga se pružao lep pogled na Dunav i suprotnu ugarsku stranu. Sedeći tako na prostirci, "ihramu" (prostirka za molitve), sultan je zaspao. Kada se probudio, osećao se kao preporođen. Tada je naredio da se na mestu gde je ležala prostirka sagradi tvrđava. Priča nema istorijsko uporište, ali je lepa.

Sultan Bajazit II Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Između dva sveta

Na odlično očuvanim bedemima "upisana" je strategija neimara – na svim stranama, sagrađenim od lomljenog kamena i krečnog maltera, raspoređeni su otvori za topove, osim na zapadnoj, okrenutoj ka reci. Unutar utvrđenja, su ostaci, pretpostavlja se, stare džamije u centralnom delu, koji svedoče o vremenu kad su gradom gospodarili Turci, a tu su i kamene stepenice koje vode do donžon kule, na čijem vas vrhu čeka spektakularan pogled na Dunav.

Kada je posmatrate iz vazduha, primetićete da je reč o nepravilnom petougaoniku. Najduži bedem, prema Dunavu, ima 34 metra. U grad se ulazi kroz donžon kulu, smeštenu u jugozapadnom temenu. Bio je okružen niskim bedemom i uskim šancem koji se prelazio pokretnim mostom.

Ramska tvrđava Foto: Kurir Televizija

Prve detaljnije opise jedne od najstarijih artiljerijskih fortifikacija na tlu današnje Srbije ostavio je čuveni putopisac Evlija Čelebija. Prolazio je ovim krajevima u 17. veku, kada je grad već bio napušten:

"Tvrđava ima oblik nepravilnog poligona sa četiri ugaone kule i jednom centralnom. Preko 30 metara dugi, debeli zidovi koji ih povezuju dobro su očuvani. Na masivnim zidnim platnima uočljive su stražarske šetne staze, dok su kule pokrivene šiljatim kupolama..."

U mirnodopskim uslovima život u Ramu se normalno odvijao. Pored se nalazio karavansaraj – odmorište i preteča turističkih objekata, u kojima su predah, veruje se, pronalazili i sultani sa svojom svitom. Kada su se, u prvoj polovini 16. veka, granice Otomanskog carstva proširile prema severu, grad na steni koja se strmo spušta u reku izgubio je značaj.

Evlija Čelebija Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Bič Božji i Heroj od Rama

Ramska tvrđava ponovo je postala važno uporište u vreme austrijsko-turskih ratova, da bi, po konačnom oslobođenju Srbije od turskog zuluma, zauvek otišla u istoriju. Za razliku od utvrđenja, luka je nastavila da se koristi. U vreme Obrenovića formiran je Ramski srez sa centrom u Velikom Gradištu, pa je, zahvaljujući procvatu trgovine, ova luka postala najvažnija u Miloševoj Srbiji.

Budući da je podignuto na ne baš pristupačnom terenu, utvrđenje je uspelo da odoli zubu vremena, pa je i pre nedavne restauracije ovaj vredan spomenik kulture bio u prilično dobrom stanju. Sada izgleda kao da je juče sagrađena i savršen je izbor za vikend putovanje. Istorija, Dunav, pogled od milion dolara – sve na jednom mestu!

Ramska tvrđava Foto: Pavel Dudek / Alamy / Profimedia

Ramska prošlost prožeta je interesantnim pričama. Izvesno je da je, u 5. veku kada je živeo, ovo područje pohodio okrutni hunski vojskovođa Atila Bič Božji, nakon što je opustošio obližnji Požarevac i Viminacijum. Legende kažu da se prethodno, u 4. veku, nedaleko od ramskog grada Aleksandar Veliki sreo sa Keltima, a ima još zanimljivosti...

Istoričari su zabeležili da je 1788. godine, braneći tvrđavu od Turaka, na ovom mestu poginuo austrijski baron Loprešti, Heroj od Rama. Sa svoja 23 saborca, poručnik je satima odolevao 50 puta brojnijem neprijatelju. Na kraju dana Turci su ih ipak savladali. Pomoć je stigla predveče, ali – prekasno. Tela barona i njegovih drugova bila su unakažena. Loprešti je sahranjen pored tvrđave, da bi 1878. bio premešten na drugu obalu Dunava.

