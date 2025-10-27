Slušaj vest

Sveta Petka, poznata i kao Sveta Paraskeva, jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnoj tradiciji, naročito među Srbima. Njena svetost i čudotvorna dela čine je centralnom figurom u duhovnom životu mnogih vernika.

Sveta Petka je živela u 11. veku. Prema predanju, mnoge godine je provela u pustinji, u postu, molitvi i usamljeničkom životu. Predanje dalje kaže da joj se u snu javio anđeo i uputio je da se vrati u domovinu kako bi širila veru Hristovu. Zbog toga se na njenim ikonama često prikazuje u monaškoj odeći, sa krstom u ruci.

Mošti Svete Petke

Mošti Svete Petke su tokom istorije putovale kroz različite gradove. U 15. veku, despot Stefan je preneo njene mošti u Beograd, gde su ostale do 1521. godine. Nakon toga, mošti su vraćene u Carigrad, a 1641. godine prenete su u rumunski grad Jaši, gde se i danas nalaze u crkvi Sveta Tri Jerarha.

Običaji i verovanja vezana za svetu Petku

Sveta Petka se smatra zaštitnicom žena, bolesnih, gladnih i siromašnih. Na njen praznik, 27. oktobra, žene u Srbiji često ne rade teške poslove, ne šiju i ne peru veš, kako bi poštovale ovaj dan.

U Beogradu, na Kalemegdanu, nalazi se kapela posvećena Svetoj Petki, koja je sagrađena na mestu gde su njene mošti počivale. U ovoj kapeli nalazi se izvor čudotvorne vode, za koju vernici veruju da leči mnoge bolesti, naročito probleme sa vidom.

Zahtevi za one koji traže pomoć Svete Petke

Prema narodnom verovanju, ako neko na praznik Svete Petke zatraži pomoć od ove svetiteljke, treba da posti i dolazi u crkvu sa prilozima narednih sedam dana. Ovaj običaj simbolizuje posvećenost i veru u moć Svete Petke da pomogne onima koji je iskreno mole.

Sveta Petka ostaje duboko ukorenjena u tradiciji i verovanjima srpskog naroda, pružajući utehu, nadu i zaštitu onima koji je sa verom i poštovanjem prizivaju.

Zašto je Sveta Petka značajna za Srbe

Sveta Petka je duboko ukorenjena u tradiciji i verovanjima srpskog naroda. Smatra se da njena pomoć donosi utehu, zaštitu i nadu, naročito ženama koje traže isceljenje, pomoć u porodici ili uspeh u teškim životnim situacijama. Njena svetost i običaji koji je prate vekovima podsećaju vernike na moć vere, molitve i duhovne discipline.

