da li ste znali?

Sveta Petka, koja se danas proslavlja, uživa veliko poštovanije u našem narodu, a posebno je poštovana među ženama. Ona se smatra zaštitnicom žena svih vera i nacija, majki i porodilja, a veliki broj ljudi obraća joj se u molitvama za pomoć i spas u bolesti i nevoljama. Svetoj Petki su posvećeni brojni srpski hramovi, a proslavlja se i kao krsna slava.

Sveta Petka Foto: youtube/printscreen/ МИЛИНКО МИЛЕ ВАСИЉЕВИЋ

Međutim, da li ste znali da postoji više Svetih Paraskeva? Pravoslavna crkva slavi njih četiri:

Sveta Prvomučenica Paraskeva Ikonijska (1. vek) - 20. marta/ 2. aprila

Prepodobna mučenica Paraskeva Rimljanka (2. vek) - 26. jula/ 8. avgusta

Prepodobna mater Paraskeva Srpska - Sveta Petka (11. vek) - 14/ 27. oktobra

Sveta mučenica Paraskeva u Rusiji, poznata kao "Pjatnica" (4. vek) - 28. oktobra/ 10. novembra.

Kult Svete Petke je veoma razvijen u narodu, pa se likovi i biografije ovih mučenica često mešaju i preprliću, a neretko se i gotovo spoje u jedan zbog nedovoljne stručnosti ikonopisaca i nezainteresovanosti odgovornih.

Sveta Petka se po broju vernika koji slave nalazi na šestom mestu na listi najvećih srpskih slava, a odnosi se na Svetu Petku - Prepodobnu mater Paraskevu koja se slavi 27. oktobra.

Njene mošti nalaze se u Sabornoj crkvi u Jašiju, koja je jedno od najpopularnijih mesta hodočašća pravoslavnih hrišćana na jugoistoku Evrope.

O njoj je 2022. godine snimljen film "Sveta Petka - Krst u pustinji" u režiji Hadži-Aleksandara Đurovića, po romanu "Petkana" Ljiljane Habjanović Đurović.

