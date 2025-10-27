Postoje 4 Svete Petke: Svi ih mešaju, samo jedna je srpska svetiteljka i zaštitnica svih vera i nacija, a evo ko su ostale 3
Sveta Petka, koja se danas proslavlja, uživa veliko poštovanije u našem narodu, a posebno je poštovana među ženama. Ona se smatra zaštitnicom žena svih vera i nacija, majki i porodilja, a veliki broj ljudi obraća joj se u molitvama za pomoć i spas u bolesti i nevoljama. Svetoj Petki su posvećeni brojni srpski hramovi, a proslavlja se i kao krsna slava.
Međutim, da li ste znali da postoji više Svetih Paraskeva? Pravoslavna crkva slavi njih četiri:
Sveta Prvomučenica Paraskeva Ikonijska (1. vek) - 20. marta/ 2. aprila
Prepodobna mučenica Paraskeva Rimljanka (2. vek) - 26. jula/ 8. avgusta
Prepodobna mater Paraskeva Srpska - Sveta Petka (11. vek) - 14/ 27. oktobra
Sveta mučenica Paraskeva u Rusiji, poznata kao "Pjatnica" (4. vek) - 28. oktobra/ 10. novembra.
Kult Svete Petke je veoma razvijen u narodu, pa se likovi i biografije ovih mučenica često mešaju i preprliću, a neretko se i gotovo spoje u jedan zbog nedovoljne stručnosti ikonopisaca i nezainteresovanosti odgovornih.
Sveta Petka se po broju vernika koji slave nalazi na šestom mestu na listi najvećih srpskih slava, a odnosi se na Svetu Petku - Prepodobnu mater Paraskevu koja se slavi 27. oktobra.
Njene mošti nalaze se u Sabornoj crkvi u Jašiju, koja je jedno od najpopularnijih mesta hodočašća pravoslavnih hrišćana na jugoistoku Evrope.
O njoj je 2022. godine snimljen film "Sveta Petka - Krst u pustinji" u režiji Hadži-Aleksandara Đurovića, po romanu "Petkana" Ljiljane Habjanović Đurović.
