Jedan zaposleni je na TikToku podelio neverovatnu priču o tome šta je doživeo kada njegov šef slučajno nije ugasio kameru nakon Zoom sastanka. Bizarna situacija, koja se navodno dogodila krajem prošle godine, izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Poziv koji se nije završio

U videu koji je pregledan više od 3,4 miliona puta, korisnik Nik je upozorio pratioce da "uvek provere da li su stvarno prekinuli poziv pre nego što nastave sa svojim danom da ne bi završili kao on".

Ispričao je da je sastanak napustio nekoliko minuta ranije, ugasio kameru i otišao po nešto za jelo. Međutim, kad se vratio, primetio je da je lampica na kameri i dalje svetlela.

Scena s puterom od kikirikija

"Otvorim Zoom da vidim šta se dešava i šta vidim? Moj šef leži na podu u drugom delu kancelarije", pričao je Nik, pomalo zastajkujući. "Ležao je na podu bos, videli su mu se nožni prsti... A pored njega neka žena koju ne poznajem. Nije bila njegova supruga. I... trljala mu je puter od kikirikija po stopalima..."

Istina ili samo priča za klikove?

Iako nije sasvim jasno da li se incident zaista dogodio ili je reč o dobro smišljenoj šali za skupljanje lajkova, pouka je jasna - uvek proverite da li ste isključili kameru nakon videopoziva. Sam Nik je, uz smeh, rekao da ne zna hoće li zbog ovoga "dobiti otkaz ili će imati posao zauvek".

U komentarima su se ubrzo oglasile hiljade korisnika: jedni su sumnjali u istinitost priče, dok su drugi sve shvatili kao dobru šalu. "Samo spomeni puter od kikirikija par puta u razgovoru... Potvrdi dominaciju", našalio se jedan korisnik, dok su drugi izrazili nadu da je ipak reč o satiri.

