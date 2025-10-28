Slušaj vest

Stiv Džobs, suosnivač Apple-a, bio je poznat po svojim inovativnim i nekonvencionalnim metodama. Potencijalni zaposleni morali su se i te kako da se potrude kako bi impresionirali izvršnog direktora jedne od najvećih svetskih tehnoloških kompanija.

Iako su ga mnogi opisivali kao jednog od najzahtevnijih ljudi u industriji, činjenica je da je Džobs postizao izvanredne rezultate. Bio je poznat po beskompromisnom i direktnom pristupu, ali svet tehnologije danas ne bi bio isti bez njega.

Foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Neformalni razgovor uz pivo

Pakako je čovek koji je uvek težio višem pronalazio prave ljude za svoj tim? Odgovor je jednostavan - uz pivo. Džobs bi kandidate za posao u Apple-u često vodio u šetnju i na pivo kako bi stvorio opušteniju atmosferu i podstakao ih da se otvore.

Cilj ovog neformalnog razgovora bio je da vidi kakvi su kandidati izvan strogo poslovnog okruženja. Umesto klasičnih pitanja, Džobs bi ih pitao nešto jednostavno poput: "Šta ste radili prošlog leta?" ili dublje, na primer: "Kada ste poslednji put nešto postigli?"

Stiv Džobs imao je trik za prepoznavanje pravih ljudi Foto: Shutterstock

Za Džobsa nisu postojali tačni ili pogrešni odgovori. Svrha "testa piva" bila je da bolje razume osobu koja sedi ispred njega i proceni odgovara li njen stav kulturi kompanije. Na kraju krajeva, u svom timu nije želeo ljude koji nisu u potpunosti kompetentni ili nemaju pravi način razmišljanja.

U potrazi za najboljima

Džobs je otvoreno priznavao da je tražio isključivo vrhunske kandidate, koje je nazivao "A-igračima".

Stiv Džobs Foto: MCT / Newscom / Profimedia

Jednom prilikom je izjavio: "Otkrio sam da kada okupite dovoljno A-igrača, kada prođete kroz neverovatan posao pronalaženja tih A-igrača, oni stvarno vole da rade jedni s drugima. Jer nikada pre nisu imali priliku za to."

Čini se da je ova strategija zapošljavanja urodila plodom. Upravo je s takvim timom Džobs svetu predstavio revolucionarne uređaje poput iPoda, iPhonea i iPada, pre nego što je preminuo od raka pankreasa 2011. godine.

(Kurir.rs/ Index.hr)

