U svetu elitne špijunaže, intriga i pravih tajnih agenata u kome se malo šta sa sigurnošću zna, jedno ime se ipak redovno pominje i navodi kao uzor - Duško Popov. Bio je srpski obaveštajac, odnosno jugoslovenski trostruki agent koji je radio za MI6 tokom Drugog svetskog rata. Priča kaže da je veliki Ijan Fleming baš po njemu stvorio svog čuvenog plejboj agenta 007, Džemsa Bonda.

Duško Popov je rođen u Titelu u južnoj Bačkoj, u bogatoj porodici. Živeo je u centru Beograda, ali se porodica tridesetih godina preselila u Dubrovnik.

Pohađao je najbolje škole, a 1936. godine je u Frajburgu na studijama upoznao čoveka koji će mu postati najbolji prijatelj, ali i zauvek promeniti život jer ga je uveo u svet špijunaže. Popov počinje da radi kao dvostruki agent za Abver, nemačku obaveštajnu službu, ali zapravo za saveznike, piše Istorijski zabavnik.

Popov je bio ženskaroš koji je navodno voleo da ide u krevet s dve žene istovremeno. Njegov biograf Dejan Tiago Stanković misli da je to razlog što su ga zvali trostruki špijun, a ne to što je sarađivao čak i s Amerikancima.

U svakom gradu imao po dve devojke

Agent Duško Popov nije bio naročito zgodan, ali jeste bio plejboj. Lepotice je zavodio skupim poklonima, čokoladom i svilenim čarapama. Kada ga MI6 kritikuje da troši previše novca na žene, on odgovara: „Kako drugačije da im skrenem pažnju?“, piše Medium.com.

Kao i mnoge druge, i agentkinja MI6 Fridel Gertner, kodnog imena Želatina, završila je u njegovom krevetu iako je poslata da ga prati.

Popov je bio veoma snalažljiv sa ženama. U skoro svakom gradu u kom je radio imao je dve, tri devojke.

Ubrzo nakon rata, jedan od Duškovih prijatelja žalio se na to da se udvara lepoj devojci s malo uspeha. Da bi pokazao prijatelju kako se to radi, Duško je pozvao devojku na večeru, uz napomenu da ponese pasoš. Kada je devojka stigla, odveo ju je u Rim gde su obedovali u čuvenom Alfredu. Nakon toga su obišli grad u romantičnoj kočiji. „Imam avio-kartu za nazad“, rekao joj je Duško po povratku u restoran, „ali sam takođe rezervisao sobu u hotelu Ambasador.“ Naravno, devojka se odlučila za vikend u Rimu.

Žene mu lečile stres

Nakon što mu šef FBI-ja Džej Edgar Huver nije poverao da Japanci spremaju napad na Perl Harbur, taj stres je Popov lečio seksom.

“Skijao sam od zore do večeri. Nije pomagalo. Moje noći prolazile su obavijene izmaglicom seksa i alkohola jer bilo je lakše stenjati u društvu nego plakati u samoći”, pisao je Popov u svojoj autobiografiji.

Nekako u to vreme u Njujorku sreće i staru prijateljicu iz Pariza, glumačku zvezdu Simone Simon, s kojom počinje strasnu vezu.

Po okončanju rata Popov je prestao da se aktivno bavi obaveštajnim radom, tužan i besan što je Gestapo ubio njegovog druga. Do kraja je živeo kao i celog života ekstravagantno i glamurozno. Ženio se dva puta i dobio četiri sina.

Prvi brak je bio sa Francuskinjom Žaklin, od 1946. do 1961. Dobio je sa njom jednog sina.

Na kraju se skrasio u južnoj Francuskoj. Drugi put se oženio 1962. švedskom studentkinjom, 19-godišnjom Džil Džonson, koja mu je rodila tri sina.

U jednom intervjuu pričala je kako joj se Duško udvarao tako što joj je svaki dan slao cveće.

Džil navodno sve do pred kraj Dušanovog života nije znala ko je zapravo bio njen muž.

Preminuo je u Francuskoj 1981. kada je imao 69 godina, a i dan-danas živi kroz lik Džejmsa Bonda.

