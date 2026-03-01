Slušaj vest

Stjuardesesu jedna od prvih asocijacija na letenje avionom. Na izvestan način one su simbol vazduhoplovnog saobraćaja, a njihove uniforme i specifičan način na koji moraju da rade tokom leta, donekle su enigma ljudima. Isto se odnosi i na to gde stjuardese odlaze u pauzama tokom leta. Jedna takva nepoznanica, nedavno je razjašnjena.

Jedna od stjuardesa koja leti avionom Boing 787 Dreamliner pokazala je javno "gde nestaje" za vreme dugih letova, u pauzama posla.

Ona je otkrila čitav prostor u avionu do kog se dolazi uzanim stepenicama, a koji nakon toga deluje izrazito prostrano iako je sve "skockano" u svega par kvadrata.

Šest kreveta nalaze se u ovoj "kabini" koja je namenjena za odmor kabinsko osoblja, a kako je navela tu se nalaze i osnovni dodaci koji odmor čine prijatnijim: svetlo za čitanje, utičnica za struju, jastuk, pokrivači, ćebe i dodatni prostor za odlaganje ličnih stvari, kao i ogledalo.

Pogledajte kako to izgleda:

(Kurir.rs/Blic)

