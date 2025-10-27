Slušaj vest

Prepodobna mati Paraskeva, u narodu poznata kao Sveta Petka, jedna je od najvoljenijih i najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavnom svetu. Vernici je doživljavaju kao zaštitnicu žena, dece, bolesnih i svih onih koji nose svoj životni teret u tišini. Kada ponestane snage, utehe ili vere, mnoge žene joj se obraćaju molitvom i pale sveće – i za pomoć i iz zahvalnosti.

Pogled koji otkriva srce

Narod veruje da Sveta Petka vidi i dušu i misli, te da njen pogled sa ikone nikada nije slučajan. Kažu da ne gleda svakog jednako. Onome ko joj priđe iskrenog srca i smirenog duha, pogled svetiteljke deluje blag i topao, kao da pruža razumevanje i utehu – "Dobro, dete moje, samo veruj."

Sveta Paraskeva Rimljanka Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Ali onaj ko priđe s teškom savešću, tugom ili zavišću, često ima utisak da ga gleda strože, gotovo ukorno. Taj pogled, veruje se, ne dolazi iz osude, već iz brige – kao da opominje da se čovek vrati sebi i svojim korenima.

"Kako ti je srce, takva ti je i Petkina milost"

U narodu postoji izreka da Sveta Petka "vidi dušu“, a da se u njenom pogledu svako ogleda onakav kakav zaista jeste. Zato se u hramovima posvećenim ovoj svetiteljki često može čuti rečenica: "Kako ti je srce, takva ti je i Petkina milost."

U manastiru Svete Petke u Izvoru kod Paraćina, monahinje svedoče da hodočasnici često zaplaču pred njenom ikonom – ne od straha, već zato što osećaju da ih ona "vidi kroz dušu". Mnogi su pričali da su osetili blag miris tamjana, toplotu ili nežan dodir, kao da ih neko blagosilja.

Kada se Sveta Petka pojavi u snu

Pored verovanja o pogledu, postoji i ono o snovima u kojima se javlja Sveta Petka. Ti snovi se smatraju posebnim znacima – mogu biti znak blagoslova i podrške, ali i poziv na pokajanje i promenu. Ljudi koji su imali takva iskustva pričaju da su nakon toga doživeli preokrete u životu: pronašli mir, snagu da oproste, ili novi smisao.

Sveta Petka Trnova Foto: Profimedia

Ipak, crkva upozorava da se snovima ne treba slepo verovati. Sveštenici podsećaju da nisu svi snovi od Boga. Otac Dušan s portala Svetosavlje piše: - Ugodnici Božiji ne javljaju se bez preke potrebe. San je laža, a Bog je istina. Ako je san od Boga, to će se i pokazati, ako nije, proći će bez traga. Zato budite smireni i ne pridajte snovima više značaja nego molitvi.

Svetiteljka koja ne sudi, već budi savest

Sveta Petka se ne javlja da bi plašila, već da bi podsetila na ono što je istinsko – da vera ne leži samo u čudima, već i u miru koji dolazi iznutra. Mnogi vernici svedoče da su njen pogled osetili kao blag dodir koji vraća nadu, dok su se drugi pred njenom ikonom postideli, jer su u njenim očima prepoznali istinu o sebi.

Zato je Sveta Petka u srcima ljudi toliko posebna. Ona ne dolazi da osudi, već da nas podseti da poslušamo sopstvenu savest. Jer, kako narod kaže – ako ti se čini da te gleda popreko, možda te zapravo tvoja duša opominje. A ako te pogleda s blagim mirom i nežnošću – znači da si na pravom putu.

Pogledajte video: Svečana premijera filma "Sveta Petka, krst u pustinji"