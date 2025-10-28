Slušaj vest

Prema kineskom horoskopu, novembar biće vreme značajnih promena. Za nekoga će novembar označiti početak romantične sage, a za nekog vreme velikih profesionalnih pobeda.

Najvažniji događaj u novembru je dolazak zime, vreme za bilans i pripremu za novi ciklus. Završite ono što ste započeli, sredite svoje misli i prostor. Ovo je period dubokog razmišljanja i planiranja, kada je važno osloboditi se svih nepotrebnih stvari i fokusirati se na ono što je najvažnije.

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Foto: Shutterstock

Prema kineskom horoskopu za novembar 2025, sada je vreme da uberete plodove svojih prošlih napora. Izbegavajte preteranu aktivnost; umesto toga, fokusirajte se na analizu i planiranje. Finansijska stabilnost će biti dobrodošla, ali je najbolje da odložite veće kupovine i investicije. Mogući su nesporazumi u ličnom životu. Budite strpljivi sa svojim voljenima.

Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

bivo Foto: Shutterstock

Ovaj mesec će zahtevati fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja promenljivim okolnostima. Nepredviđene situacije su moguće na poslu, ali vaša pouzdanost i naporan rad će vam pomoći da ih rešite. Vaše zdravlje će zahtevati pažnju, ne ignorišite prve znake umora. Ljubav će napredovati ako pokažete više brige.

Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Foto: Shutterstock

Novembar će doneti procvat društvenih aktivnosti. Ostvarićete korisne kontakte i zanimljive ponude. Vaše ambicije na poslu biće podržane, ali izbegavajte sukob sa kolegama. Finansije će zahtevati uravnotežen pristup. Romantične veze biće obogaćene novim bojama, a mogući su i susreti koji menjaju život.

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Foto: Shutterstock

Prema kineskom horoskopu za novembar 2025, ovaj period je povoljan za učenje i samorazvoj. Nova znanja će otvoriti neočekivane karijerne perspektive. Pokušajte da ne preuzimate nepotrebne obaveze i štedite energiju. Moguća su manja neslaganja u porodičnim stvarima; rešite ih mirnim putem. Posvetite vreme hobijima i kreativnosti.

Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Foto: Shutterstock

Novembar će doneti jasnoću u profesionalnim pitanjima. Dugoročni projekti će početi da donose plodove. Vaša finansijska situacija će se poboljšati, ali izbegavajte impulsivno trošenje. U vašem ličnom životu, vreme je za iskrene razgovore koji će ojačati vaše odnose. Obratite pažnju na ishranu i dnevnu rutinu.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Foto: Shutterstock

Ovaj mesec će biti produktivan za završetak starih projekata. Izbegavajte preuzimanje novih projekata; fokusirajte se na trenutne zadatke. Mogući su mali finansijski prilivi iz neočekivanih izvora. Budite diplomata u komunikaciji i izbegavajte ogovaranje. Odvojite vreme za razmišljanje i planiranje budućnosti.

Konj (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Foto: Shutterstock

Prema kineskom horoskopu za novembar 2025, naredni mesec će zahtevati ravnotežu između posla i ličnog života. Uspeh u karijeri je moguć, ali ne na štetu zdravlja i veza. Finansije su stabilne, ali su mogući neočekivani troškovi. U ljubavi će stići period smirenosti. Iskoristite ovo vreme da ojačate duhovnu vezu s partnerom.

Koza (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

koza Foto: Shutterstock

Očekuje vas period kreativnog uzleta i inspiracije. Smele ideje dobiće podršku od pretpostavljenih. Finansijska pitanja će se povoljno rešiti. U ličnim odnosima moguća su romantična iznenađenja. Samce očekuju prijatna poznanstva. Fokusirajte se na fizičku aktivnost.

Majmun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

majmun Foto: Shutterstock

Ovaj mesec će doneti važne odluke. Verujte svojoj intuiciji u profesionalnim pitanjima. Finansijska ulaganja će biti uspešna. Budite taktični kada komunicirate sa voljenima; mogući su nesporazumi. Ovo je povoljno vreme za kratka putovanja i promenu okruženja.

Petao (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Foto: Shutterstock

Novembar će biti miran i odmeren. Iskoristite ovo vreme za odmor i punjenje baterija. Rutinski zadaci na poslu su mogući; obavljajte ih polako. Vaša finansijska situacija je stabilna. U vašem ličnom životu počeće period dubokog razumevanja s partnerom. Fokusirajte se na svoje zdravlje i prevenciju bolesti.

Pas (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Foto: Shutterstock

Prema kineskom horoskopu za novembar, očekuje vas društveno aktivan period. Nova poznanstva će otvoriti zanimljive perspektive. Na poslu preuzmite inicijativu, ali izbegavajte sukobe. Finansije će zahtevati planiranje. U ličnom životu su mogući neočekivani obrti, ostanite mirni i zadržite smisao za humor.

Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Foto: Shutterstock

Novembar će doneti jasnoću u lične i profesionalne odnose. Smele ideje će dobiti podršku. Finansijska pitanja će se povoljno rešiti. Moguće su unosne ponude za partnerstvo. U ljubavi stiže period harmonije i međusobnog razumevanja. Odvojite vreme za porodicu i kućne poslove.

