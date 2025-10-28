Slušaj vest

Dok se približava Noć veštica, pravo je vreme da se ušuškaš uz omiljeni napitak, ugasiš svetla i pustiš nešto što će ti dići adrenalin. Netfliks i ove godine nudi obilje horor poslastica, ali tri serije posebno se izdvajaju, svaka na svoj način donosi mračne priče, jezivu atmosferu i dozu misterije koja ne pušta do poslednje epizode.

The Haunting of Hill House

Žanr:horor, drama, misterija

Radnja: Ova Netflix hit-serija Majka Flanagana donosi modernu verziju istoimenog klasika Širli Džekson. Prati porodicu Kren koja se, nakon tragičnih događaja u ukletoj kući, suočava s duhovima i onima pravim, i onima iz prošlosti. Serija vešto kombinuje pravu, “na koži” jezu s dubokim emocionalnim momentima. Upečatljiva gluma i vrhunska režija čine je obaveznim horor iskustvom za Noć veštica.

Marianne

Žanr: horor, nadprirodni triler

Radnja: Francuska serija “Marianne” priča o mladoj spisateljici horor romana koja otkriva da njena najstrašnija izmišljotina veštica po imenu Marijan zapravo postoji. Kada se vrati u rodni grad, suočava se s nizom zastrašujućih događaja koji brišu granicu između fikcije i stvarnosti. Mračna atmosfera, originalna priča i tipično francuski humor čine ovu seriju izuzetno uznemirujućom, ali i zabavnom. Savršena za one koji vole pravu, staromodnu stravu.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Žanr: antologijski horor, fantazija, misterija

Radnja: Majstor fantastike Gijermo del Toro okupio je tim vrhunskih reditelja i napravio kolekciju od osam jezivih priča, od klasičnih čudovišta do psiholoških horora. Svaka epizoda ima svoj stil, ton i poruku, a zajedno stvaraju pravu riznicu bizarnog i prelepog. Serija balansira između umetničkog i stravičnog, pa je užitak gledati je i zbog priča i zbog vizuelne raskoši. Idealna za ljubitelje elegantnog, “del Torovskog” horora.

