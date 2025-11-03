Slušaj vest

Kupovina na buvljacima mnogima je pasija, a kupci se neretko hvale dobrim "ulovom" koji su prepoznali među odbačenim stvarima. Jednom muškarcu je, pak, ova vrsta šopinga promenila život - kupio je sliku za koju će se kasnije ispostaviti da je delo svetski čuvenog slikara.

Slika "Stari sultan", koju je Salvador Dalipotpisao 1966. godine, postala je zvezda aukcije održane 23. oktobra u kući Šefins u Kembridžu. Prodata je za rekordnu sumu od 51.000 evra, što je premašilo početnu procenu za više od 20.000 evra. Delo je deo tajne kolekcije "Hiljadu i jedna noć", serije od 500 slika koje kapitalizuju bliskoistočnu kulturu, ali koja nikada nije objavljena. Interesantno je da je završila na buvljaku pre nego što je kupac odlučio da proveri njenu autentičnost.

Salvador Dali Foto: Profimedia

Slika, koju je kao original potvrdio priznati stručnjak za Dalijeva dela, ponovo je otkrivena 2023. godine. Antikvar ju je ugledao na buvljaku u Kembridžu i platio je svega 200 evra. Na poleđini slike pronađene su nalepnice koje se odnose na Sotbijevu aukciju 1990-ih, a umetnikov potpis potvrdio je njenu autentičnost. Vlasnik je, nakon što je uložio 4.500 evra u autentifikaciju i istraživanje porekla, izjavio da je oduševljen rezultatom prodaje, smatrajući je "neverovatnim" i "izvanrednim" iskustvom.

Direktor kompanije "Cheffins" Bret Trajner, napomenuo je da je interesovanje za ovu aukciju bilo neverovatno, jer su Dalijeva dela izuzetno retka na tržištu.

"Stari sultan", poznat i kao "Vekio Sultano", kontroverzno je delo među ljubiteljima umetnosti. Naručeno 1963. godine od italijanskih mecena Đuzepea i Mare Albareto, Dali je odlučio da ilustruje priče inspirisane zbirkom „Hiljadu i jedna noć“ u mavarskom stilu, zasnovanom na islamskoj umetnosti. Iako je nameravao da stvori 500 takvih dela, završio je samo 100, a serija je ostala uglavnom nepoznata široj javnosti.

