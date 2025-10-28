Slušaj vest

Na oko 32 kilometra od obale brazilske savezne države Sao Paulo, u Atlantskom okeanu, leži ostrvo koje nikome nije poželjno odredište – Ilha de Queimada Grande, poznatije kao Ostrvo zmija. Iako zauzima svega 430.000 kvadratnih metara, ovo mesto važi za jedno od najopasnijih na svetu, jer ga nastanjuju hiljade otrovnica, među kojima i jedna od najsmrtonosnijih – zlatni poskok (Bothrops insularis).

Ostrvo koje je priroda zadržala za sebe

Na Ostrvo zmija gotovo da niko ne kroči. Izuzetak su retki timovi naučnika koji svake godine dobijaju posebno odobrenje brazilske vlade da proučavaju njegovu jedinstvenu faunu. Povremeno se pojavljuje i brazilska mornarica, kako bi izvršila rutinsko održavanje svetionika podignutog još 1909. godine, ali se i oni zadržavaju što kraće.

U galeriji pogledajte fotografije Ostrva zmija:

1/5 Vidi galeriju Zmijsko ostrvo u Brazilu Foto: Arkadij Schell / Panthermedia / Profimedia, Leo Francini / Alamy / Profimedia

Naziv "Ilha de Queimada Grande" u prevodu znači "ostrvo spaljivanja", jer su u prošlosti postojali pokušaji da se tu napravi plantaža banana spaljivanjem šumskog rastinja. Ideja je ubrzo napuštena – priroda je zadržala prevlast, a ljudi su zauvek izgubili želju da se vrate.

Dom smrtonosne vrste

Zlatni poskok, vrsta koja se nigde drugde ne može pronaći, evoluirao je u potpunoj izolaciji nakon što je ostrvo odvojeno od kopna pre oko 11.000 godina. Od tada je razvio jedinstvene osobine – izuzetno jak otrov koji deluje gotovo trenutno i ishranu koja se zasniva gotovo isključivo na pticama selicama koje povremeno slete na ostrvo.

Njegov otrov ubraja se među najsnažnije u svetu zmija – ugriz nosi oko sedam procenata rizika od smrtnog ishoda kod ljudi. Zbog toga je brazilska vlada zabranila turističke posete, a Ostrvo zmija postalo je mesto o kojem se govori s podjednakim strahopoštovanjem i fascinacijom.

Legende koje bude jezu

Zmijsko ostrvo u Brazilu Foto: Leo Francini / Alamy / Profimedia

Pre nego što su posete zvanično zabranjene, mnogi su pokušavali da pristupe ostrvu, vođeni znatiželjom ili željom za avanturom. Najpoznatija priča govori o ribaru čiji se čamac pokvario u blizini obale. Ne znajući u kakvu je opasnost uplovio, zakoračio je na ostrvo u potrazi za pomoći. Kasnije je pronađen mrtav, u lokvi krvi, prekriven zmijskim ugrizima.

Takve priče, bilo istinite ili prenete kroz usmenu tradiciju, doprinele su reputaciji ostrva kao mesta s kojeg se malo ko vraća.

Ugrožena prirodna ravnoteža

Iako se čini da su zmije gospodari ovog ostrva, njihova populacija zapravo opada. U poslednjih petnaest godina broj jedinki se smanjio za oko 15 procenata, delom zbog bolesti i gubitka vegetacije koja im je neophodna za život. Danas se procenjuje da na ostrvu živi između 2.000 i 4.000 zmija, a vrsta je upisana kao "kritično ugrožena" na Crvenoj listi Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN).

Više od zmijskog carstva

Iako dominiraju zlatni poskoci, ostrvo nije naseljeno samo njima. Ovde se može pronaći i neotrovna vrsta Dipsas albifrons, koja se hrani puževima i predstavlja kontrast smrtonosnim susedima s kojima deli ograničen prostor.

Zatvoreno za svet – otvoreno za misterije

Ostrvo zmija ostaje zatvoreno za javnost, a njegova izolacija čuva i jedinstveni ekosistem i ljudske živote. Ono je prirodni laboratorij evolucije, ali i upozorenje koliko tanka može biti linija između fascinacije i opasnosti.

Pogledajte video: U ovom srpskom selu leži cela istorija Balkana