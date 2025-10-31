Slušaj vest

Strastveni kolekcionar iz Kentakija naišao je na izuzetno otkriće na lokalnoj rasprodaji, otvarajući novo poglavlje jedne zaboravljene junačke priče.

Zekeri Kejman iz Kold Springa zaljubljenik je u militariju još od svoje dvanaeste godine, kada je nasledio nekoliko predmeta svog pradede iz Prvog svetskog rata. Od tada ne propušta buvljake i rasprodaje u potrazi za predmetima koji čuvaju sećanja na prošlost.

„Ti ljudi su prošli pakao i doneli predmete kući kao dokaz“, rekao je Kejman. „Da im ništa nisu značili, bili bi odbačeni negde tokom proteklih sto godina. Oni su otišli, ali neko mora da se brine o tim predmetima i da prenosi njihovu priču.“

Otkriće s tavana

Iako je tokom godina pronašao mnoge neverovatne predmete, ono što ga je čekalo na jednoj porodičnoj rasprodaji nadmašilo je sve dosadašnje nalaze. Kao iskusan kolekcionar, Kejman je prišao porodici i upitao imaju li možda neku vojnu opremu na prodaju.

„Rekli su mi da se vratim kasnije, a onda su izneli komplet sa tavana“, ispričao je. Radilo se o opremi koja je pripadala marincu iz Prvog svetskog rata.

Porodica je pristala da proda predmete pod jednim uslovom – da se priča o njihovom pretku nastavi prenositi. „Želeli su da uniforma i predmeti pređu u ruke kolekcionara koji će ih čuvati i deliti njihovu priču“, objasnio je Kejman. Nakon što je čuo o kome je reč, bez razmišljanja je pristao.

Priča o marincu Džordžu Leberu

Kako bi izuzetnu sudbinu vojnika podelio sa svetom, Kejman je priču objavio na Reditu. Džordž Leber rođen je 1896. godine na maloj farmi u Kentakiju, kao jedno od devetoro dece. Marincima se pridružio 1917. godine i bio raspoređen u jedinicu sa mitraljezima.

„Tokom svoje borbene službe dvaput je ranjen neprijateljskom vatrom iz oružja malog kalibra“, naveo je Kejman. „Njegova jedinica učestvovala je u nekim od najpoznatijih bitaka rata.“

Za svoje zasluge, Leber je odlikovan sa dve medalje Purpurno srce. Prvi put ranjen je u julu 1918. tokom Aisne-Marne ofanzive u Francuskoj, a drugi put u oktobru iste godine, u bici kod Blank Mont Ridža.

Od bojišta Evrope do Perl Harbora

Leber se vratio kući 1920. godine i oženio svojom ljubavlju, Džulijom, ali njegova neverovatna životna priča time nije završila.

„Posle rata vratio se kući, oženio se i počeo da radi za Mornaricu kao civilni izvođač, posao koji ga je odveo na Havaje“, rekao je Kejman. „Nekoliko godina kasnije, slučajno je radio u bazi u Perl Harboru kada su Japanci napali 7. decembra 1941. godine.“

Za svoje delovanje tokom napada Leber je dobio i pohvalu Mornarice. Službu je napustio 1943. godine, vratio se porodici i posvetio karijeri bliže domu. Preminuo je 1980. godine, ostavivši iza sebe nasleđe koje je, sve do sada, bilo poznato samo njegovim rođacima.

Nasleđe koje će živeti

Kejman ističe da su uniforme poput Leberove izuzetno retke.

„Leberovi predmeti su posebni, korak iznad standardne uniforme iz Prvog svetskog rata“, rekao je. „Relativno mali broj američkih marinaca koji su učestvovali u borbama tokom Prvog svetskog rata stvarao je istoriju i postavio temelje tradicijama koje traju do danas.“

Zahvaljujući njemu, priča o Džordžu Leberu i njegovoj ulozi u dva najveća svetska sukoba neće biti zaboravljena.

„Planiram da ga zadržim kao trajni deo svoje lične kolekcije i da ga koristim na javnim izložbama posvećenim veteranima iz mog kraja, kao što sam to i ranije činio“, zaključio je Zekeri Kejman.

