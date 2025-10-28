Slušaj vest

Pred kraj 2025. godine 4 horoskopska znaka imaće najteži period u poslednjih 30 godina. Retrogradni Saturn u Ribama ulazi u svoj završni krug kroz ovaj znak, donoseći proces završetka, karmičkih lekcija i dubokog suočavanja sa sobom do februara 2026. godine.

Završni prolazak Saturna kroz Ribe do februara 2026. označava kraj jednog velikog karmičkog ciklusa za sve nas - naročito za 4 horoskopska znaka, koji će izaći iz njega promenjeni iz korena. Saturn je poslednji put boravio u Ribama pre oko 30 godina. Ovo je period u kojem znakovi kao što su Ribe, Blizanci, Device i Strelčevi konačno zatvaraju poglavlja koja su otvorena još u martu 2023, kada je Saturn ušao u ovaj znak nakon 30 godina.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Saturn u vašem znaku dovodi vas do tačke potpune zrelosti. Tokom ovog poslednjeg retrogradnog kruga - do februara 2026, Ribe će morati da se suoče sa svim onim što su izbegavale, bilo da je reč o odnosima, zdravlju, emocijama ili odgovornostima. Može doći do umora i osećaja pritiska, ali i do sazrevanja koje donosi ogromnu snagu. Ovo je vreme kada konačno shvatate da granice nisu kazna, već zaštita. U februaru 2026. mnoge Ribe će simbolično skinuti staru kožu i izaći stabilnije, mudrije i spremne za nov životni ciklus.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Strelca retrogradni Saturn u Ribama deluje kroz polje doma, porodice i unutrašnje sigurnosti. Do februara 2026. moguće su promene vezane za stanovanje, odnose sa roditeljima ili osećanje pripadnosti. Sve što nije postavljeno na zdravim osnovama mora se sada ispraviti. Mnogi Strelčevi će morati da preuzmu više odgovornosti u porodici, ali će uzvratiti stabilnost koju dugo traže. Ključ je u tome da ne beže od emocija, već da nauče da ih prepoznaju i izraze.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Saturn prolazi kroz vaše polje partnera, pa retrogradni ciklus do februara 2026. donosi ozbiljno preispitivanje odnosa, bilo da su ljubavni, poslovni ili porodični. Device mogu osetiti težinu obaveza ili hladnoću u partnerstvu, ali to je poziv da postave granice i shvate šta zaista žele od drugih. Ako je veza stabilna, sada će proći kroz test i postati jača, a ako nije, Saturn će doneti jasnoću i kraj. Ovo je vreme realizma, ne idealizma.

Blizanci

Za Blizance, Saturn retrogradan u Ribama testira karijeru, javni imidž i ambicije. Moguće je da se osećate kao da stagnirate ili da vam se trud ne vidi, ali ovo je proces sazrevanja koji vas priprema za veliki profesionalni preokret posle februara2026. godine. Saturn vas uči strpljenju, disciplini i odgovornosti. Oni koji izdrže pritisak sada, biće nagrađeni trajnim uspehom u godinama koje dolaze.

