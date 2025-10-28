Slušaj vest

Snimak iz kabine malog aviona, koji leti pravo ka dugi, postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao lavinu komentara.

Kako se letelica približava, šareni lukovi postaju sve širi i intenzivniji, a zatim nestaju - kao da ih je u jednom trenutku “presekla”.

Leteli iznad Floride

Snimak je početkom oktobra objavio Nik Braun (26), uz poruku: “Ovako izgleda kada letite direktno u dugu”.

On je leteo iznad ruralnog područja južne Floride i Everglejdsa.

“Moj prijatelj je upravljao avionom Cesna 172. Ubrzo nakon poletanja primetili smo dugu i pošto smo svakako leteli u tom pravcu, odlučili smo da prođemo kroz nju“, rekao je.

Duga - optički fenomen

Iako deluje da avion “preseca” dugu, naučnici objašnjavaju da to nije realnost – jer duga nije opipljiva stvar koja postoji na određenom mestu, prenosi Newsweek.

Predstavnici Nacionalne službe za okeanske i atmosferske podatke (NOAA) objašnjavaju da je duga optički fenomen koji nastaje kada se sunčeva svetlost i atmosferski uslovi savršeno poklope, a posmatrač se nađe pod pravim uglom u odnosu na sunce i kapljice vode u vazduhu.

Iako dugu obično vidimo u obliku luka, stručnjaci navode da je iz aviona ponekad moguće videti čitav krug.

Formira se pun krug, ali...

“Duga zapravo formira pun krug, ali sa zemlje vidimo samo njen deo. Iz aviona, ako su uslovi idealni, može se videti cela kružna duga“, navodi se.

Na viralnom snimku gledaoci mogu primetiti i “sekundarnu” dugu, bledunjavu i obrnutih boja, koja nastaje zbog dodatnog odbijanja svetlosti unutar kapljica vode u vazduhu.

Klikom na link pogledajte slike duge iz aviona koje je napravio pilot u toku vožnje.

Kako objašnjavaju iz NOAA, “primarna” duga nastaje jednim odbijanjem svetlosti, dok se “sekundarna” formira nakon drugog odbijanja, zbog čega se pojavljuje iznad prve i sa obrnutim redosledom boja.

