Gotovo dve trećine mladih vozača oseća teskobu prilikom točenja goriva u svoje automobile, pokazalo je novo istraživanje. Prema podacima koje je prikupio onlajn trgovac automobilima Cazoo, čak 62 odsto vozača od 18 do 24 godina pati od takozvane "anksioznosti zbog točenja goriva".

Taj procenat je gotovo dvostruko veći od proseka za sve starosne grupe. Naime, od ukupno 2.000 ispitanika, njih 39 odsto prijavilo je osećaj nelagode na benzinskoj pumpi.

Foto: Zorana Jevtić

Strah od javne greške

Osim zabrinutosti zbog visokih cena goriva, mladi vozači navode i druge strahove - od toga da neće parkirati dovoljno blizu aparata, da će odabrati pogrešnu vrstu goriva ili da će nespretno rukovati pištoljem za punjenje. Istraživači smatraju da koren ovih briga leži u strahu od pravljenja grešaka u javnosti. Pripadnici generacije Z takođe su izrazili zabrinutost zbog higijene i čekanja u redovima.

Cene goriva na pumpama u Srbiji u narednih sedam dana Foto: Zorana Jevtić

Odlaganje do poslednjeg trenutka

Posljedice ove anksioznosti vidljive su u ponašanju vozača. Polovina onih koji osećaju neprijatnost priznala je da namerno pušta da im nivo goriva padne na "opasno" nizak nivo samo kako bi odložili odlazak na benzinsku pumpu. Četvrtina ih je čak ostala bez goriva na ulici jer su predugo odlagali punjenje rezervoara.

Više od dve trećine mladih ispitanika reklo je da su zamolili partnera, člana porodice ili prijatelja da umesto njih natoči gorivo. Gledajući sve ispitanike, taj procenat je nešto niži, ali i dalje značajan - nešto više od polovine.

Foto: Sergiy Artsaba / Panthermedia / Profimedia

Manje vozača i strah od parkiranja

Ovi podaci dolaze u vreme kada izveštaji pokazuju da se broj mladih od 18 do 20 godina s vozačkom dozvolom prepolovio u poređenju s krajem 1980-ih. Prema podacima američkog Ministarstva saobraćaja, danas tek svaka četvrta osoba pomenutog doba ima vozačku dozvolu, dok je 1989. to bio slučaj s gotovo svakom drugom.

Benzinci su tradicionalno najprodavaniji Foto: Kurir/T.Ilić

Hari Voring, stručnjak za motorna vozila iz kompanije Cazoo, komentarisao je rezultate: "Točenje goriva mnogima se može činiti kao jednostavan, svakodnevni zadatak. Ali naše istraživanje pokazuje da je to pravi izvor anksioznosti za milione vozača, posebno one mlađe ili manje iskusne. Ne radi se samo o rastućim troškovima goriva, već i o samopouzdanju, društvenom pritisku i strahu od greške u javnom okruženju."

Cazoo je ranije otkrio da mladi vozači osećaju anksioznost i zbog parkiranja. Prethodno istraživanje pokazalo je da su dve trećine vozača od 18 do 28 godina zamolile roditelje, prijatelje ili partnere da parkiraju umesto njih. Međutim, za razliku od točenja goriva, strah od parkiranja gotovo je univerzalan - čak 96 odsto ispitanika priznalo je da oseća nelagodu prilikom bočnog parkiranja ili parkiranja u rikverc.

(Kurir.rs/ Index.hr)

