Slušaj vest

Dnevni horoskop za 29. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas imate priliku da preokrenete situaciju u svoju korist. Snaga volje i odlučnost su na vrhuncu, ali pazite da ne preterate s tempom. Bolje je da delujete pametno nego impulsivno. U večernjim satima vas čeka prijatno iznenađenje.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Stabilnost vam je prioritet, ali danas će vas nešto izbaciti iz rutine. Umesto da se opirete, pokušajte da se prilagodite. Promena donosi korist, čak i ako deluje neprijatno. Kratko druženje s voljenima vraća mir i inspiraciju.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Reči vam danas otvaraju vrata, u razgovoru možete dobiti ponudu ili ideju koja menja planove. Budite pažljivi u komunikaciji i držite se istine. U večernjim satima dolazi jasnoća o sledećem koraku.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Emocije su vam duboke i lako ih prenosite na druge. Danas je važno da ostanete smireni i ne reagujete iz osećaja povređenosti. Ako zadržite balans, kraj dana donosi toplinu, razumevanje i jaču povezanost s porodicom.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Fokusirajte se na svoj cilj, ali ne ignorišite potrebe drugih. Vaša harizma može rešiti napetu situaciju ako pokažete strpljenje. Prilika za dogovor ili pomirenje pojavljuje se u drugom delu dana, budite otvoreni.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas su red, plan i koncentracija vaši najbolji saveznici. Iako deluje kao da vas zatrpavaju obaveze, kraj dana donosi olakšanje. Poslovna stabilnost raste, a u ljubavi vam sledi iskren razgovor koji razjašnjava dileme.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ljubav, saradnja i balans su ključni. Ako osetite napetost, ne povlačite se, iskrenost će rešiti nesporazum. Poslovni dogovor može biti uspešan ako zadržite diplomatski ton. Veče donosi unutrašnji mir i inspiraciju.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan donosi promenu u načinu razmišljanja. Možda otkrijete istinu koju niste želeli da čujete, ali ona će vam pomoći da krenete napred. Oslobodite se prošlosti i usmerite snagu ka novim planovima i projektima.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas vam je potreban izazov da biste osetili smisao. Novi cilj ili ideja pokreće vašu motivaciju. Ako osećate zasićenje, promenite okruženje, čak i kratak izlazak može doneti novu perspektivu i osmeh.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Napokon vidite rezultate svog truda. Iako je put bio zahtevan, osećate da ste na pravom mestu. U poslu dobijate poštovanje, a u ljubavi podršku. Danas gradite temelje nečega trajnog i stabilnog.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaša originalnost dolazi do izražaja, ljudi primećuju vaš doprinos. Danas izbegavajte rasprave i sačuvajte energiju za prave prilike. Ako sledite intuiciju, možete doneti odluku koja će vas odvesti u dobrom pravcu.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Emocionalna dubina vas danas čini prijemčivim za tuđa osećanja. Pazite da ne preuzmete previše. Pustite stvari da teku prirodno, vreme će pokazati šta vam je zaista potrebno. Veče donosi spokoj i osećaj ispunjenosti.

Ne propustiteZanimljivostiKineski horoskop za novembar: Nekome sleduje neobičan ljubavni preokret, a jedan znak postići će vrtoglav uspeh
852.jpg
ŽenaOvnovima crvena, Strelčevima tirkizna: Koja boja laka najbolje odgovara vašem horoskopskom znaku
shutterstock-724887952.jpg
ZanimljivostiNedeljni horoskop od 26. oktobra do 1. novembra: Devica menja radno mesto, a ovaj znak čekaju veliki ljubavni preokreti
Silueta devojke na plaži koja je raširila ruke
ZanimljivostiOva 2 znaka horoskopa će se obogatiti u novembru: Novac stiže sa svih strana
horoskop

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk