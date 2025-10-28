Slušaj vest

Policajac iz Njujorka pokazao je veliko srce kada je spasio uplašeno mače iz opasne situacije i potom ga odneo kući i u udomio kao svog ljubimca.

Drama ispod kamiona s hranom u centru Menhetna

U četvrtak, 9. oktobra 2025. godine, oko 20:20, policajci su reagovali na više poziva upućenih broju 911 u blizini južnog dela Central Parka. Kada su stigli na lice mesta, zatekli su grupu od dvadesetak ljudi okupljenih oko kamiona s brzom hranom ispod kojeg se, kako su prolaznici prijavili, zaglavilo malo mače.

policajac u Njujorku spasio mače Foto: NYP Twitter

Na snimku s policijske kamere, koji je kasnije objavila njujorška policija na društvenim mrežama, čuje se kako jedan od policajaca govori:

"Ćao, lepotice,“ dok drugi upozorava da bi se prestrašena mačka mogla izgrebati ako se uplaši.

"Bilo je dvadesetak ljudi oko kamiona, svi su govorili da je mače ispod vozila,“ ispričao je policajac Frenk Skuilante za amNewYork.

"Ležim ispod kamiona, ništa ne vidimo, pitamo ima li neko mačku i onda samo čujemo mjauk.“

Nekoliko trenutaka kasnije, policajci su uspeli da izvuku mače, koje, srećom, nije bilo povređeno.

"Pogledaj ko te je pronašao!”

Na snimku se vidi kako policajac iz zadnjeg sedišta pokazuje mače ka kameri dok se smeje i govori:

"Nasmeši se za kameru!“

Zatim pruža mače kolegi koji vozi patrolni automobil i dodaje:

"Pogledaj ko te je pronašao ovaj slatki momak! Ti si bezbedna, mala, sve je u redu.“

Slučajni susret koji je prerastao u prijateljstvo

Osim što je spašeno, mače je te večeri dobilo i stalni dom upravo kod policajca Skuilantea, koji ga je pronašao.

"Svi su mi govorili: mačka pronađe tebe, ti ne pronađeš mačku,“ rekao je Frenk.

"Shvatio sam da je to znak da smo jednostavno namenjeni jedno drugom.“

Malo mače, koje je slučajno postalo najnoviji član njujorške policijske porodice, sada uživa u novom domu uz svog heroja u uniformi.