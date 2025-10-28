Slušaj vest

Dženifer Gejts je na društvenim mrežama objavila dirljivu fotografiju svog oca, milijardera Bila Gejtsa, sa njegovom unukom Lejlom (2) povodom 70. rođendana milijardera i osnivača Microsofta. Na fotografiji se vidi ponosni deda kako se smeška dok sedi pored unuke i igra se sa njom.

„Slavimo danas neverovatnog tatu i dedu! Srećan 70. rođendan“, napisala je Dženifer u opisu fotografije.

Bil Gejts i njegova bivša supruga Melinda Frenč Gejts, koja se razvela 2021. nakon 27 godina braka, roditelji su Dženifer (30), Rorija (25) i Fibi (23). Par je postao deda i baka prvi put u februaru 2023. kada su Dženifer i njen suprug dobili ćerku Lejlu. Njihovo drugo dete, Mia, rođeno je u oktobru 2024.

Bil Gejts sa unukom Foto: Instagram/drjenngates

Dedinjstvo kroz igru i avanturu

U intervjuu iz aprila 2023., Bil je rekao da planira da stvori mnoge avanture za svoje unuke:

"Veza između bake i deke i deteta je posebna jer dolazi pored odnosa koje dete ima sa svojim roditeljima. To je podrška i može biti puno zabave.”

Govoreći o nasledstvu svojih veština, Bil je dodao:

"Nikada ne želite da pritiskate decu da rade isto što ste vi radili… Pogotovo kada imaju 10 meseci.”

Najstarija unuka, Lejla, navršava dve godine sledeće nedelje, a Billje dodao:

"Pokušaću da budem dobar deda, čitati knjige kao što su moji deda i baba čitali meni.”

Bil Gejts i Dženifer Gejts Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Elli Birch/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Dan deda i baka 2023. godine, Gejts je podelio fotografiju na kojoj čita knjigu „How to Babysit a Grandpa“ svojoj unuci Lejli dok je sedela u naručju Dženifer

U opisu posta, milijarder je reflektovao na iskustvo dedinstva:

WPostati deda mi je dao potpuno novi pogled na svet. Motivisan sam da osiguram da moja unuka i svi naši unuci naslede bolji svet nego onaj u koji su rođeni.”

Bil Gejts sada uživa u ulozi posvećenog dede, kombinujući igru, čitanje i stvaranje dragocenih uspomena sa svojom unukom.