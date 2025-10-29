Mnogi ne znaju odgovor na pitanje šta sa svećom posle slave, a postoje dve opcije koje su pravilne. Najbolje je da slavska sveća bude od pravog voska, jer se on sporije i ravnomernije topi.
Šta da uradite sa slavskom svećom posle slave? Ovo su dva važna običaja koja moraju da se ispoštuju
Sezona slava je počela, jedni slave, drugi dolaze u goste. Neki slavu obeležavaju tradicionalno i u skladu sa stavovima crkve, dok pojedini od slave naprave vašar.
Većina vernika uglavnom poštuje tradiciju i način na koji se slavilo generacijama unazad. Međutim, neki ne znaju šta treba uraditi sa svećom posle slave.
Foto: Nebojša Mandić
Najbolje je da slavska sveća bude od pravog voska, jer se on sporije i ravnomernije topi.
Kada domaćin želi da je ugasi, trebalo bi da se prekrsti, uzme čašu sa vinom, iz nje zahvati malo vina i sipa uz fitilj sveće. Vino će lagano ugasiti sveću.
Foto: Marina Lopičić
- Mnoge domaćice posle obeležavanja slave odlažu slavsku sveću u fioku i pale je prilikom zajedničkih porodičnih molitvi tokom godine.
- Druge, pak, čuvaju sveću i pre naredne slave nose je u crkvu i pale pre liturgije.
Oba običaja su ispravna.
