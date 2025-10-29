Slušaj vest

Novembar je mesec koji u crkvenom kalendaru donosi čak devet značajnih svetaca i slava, ali samo dve se obeležavaju crvenim slovom, što znači da su među najvažnijim praznicima u pravoslavnoj tradiciji.

Prema crkvenom kalendaru za novembar 2025. godine, domaćini će proslavljati poznate svetitelje i čuvare mnogih srpskih porodica. Među njima su Mitrovdan(8. novembar), Sveti Kozma i Damjan – poznati kao Vračevi (14. novembar), Đurđic (16. novembar), Aranđelovdan (21. novembar), Mratindan (24. novembar), Sveti Jovan Milostivi (25. novembar), Sveti Jovan Zlatousti (26. novembar) i Sveti Matej (29. novembar).

slava, slavski kolač, slavska trpeza
slavski kolač na trpezi Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Pregled najvažnijih datuma:

  • Mitrovdan – 8. novembar (subota, mrsno) - crveno slovo
  • Vrači – 14. novembar (petak, ulje)
  • Đurđic – 16. novembar (nedelja, mrsno)
  • Aranđelovdan – 21. novembar (petak, riba) - crveno slovo
  • Mratindan – 24. novembar (ponedeljak, mrsno)
  • Sveti Jovan Milostivi – 25. novembar (utorak, mrsno)
  • Sveti Jovan Zlatousti – 26. novembar (sreda, ulje)
  • Matejevdan – 29. novembar (subota, riba)

Pored ovih praznika, Božićne poklade padaju 27. novembra, dok Božićni post počinje dan kasnije — 28. novembra, kada vernici ulaze u šestonedeljni period duhovne i telesne pripreme za najveći hrišćanski praznik, Božić.

Muškarac kraj upaljene sveće drži slavski kolač i čašu vina
shutterstock-1048797908.jpg
može li ćerka da nasledi slavu
kad se predaje slava
slava-trpeza-slavski-kolac-slavska-sveca.jpg

