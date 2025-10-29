Spisak svih slava u novembru: 2 se obeležavaju crvenim slovom, a samo 4 su ove godine mrsne po kalendaru
Novembar je mesec koji u crkvenom kalendaru donosi čak devet značajnih svetaca i slava, ali samo dve se obeležavaju crvenim slovom, što znači da su među najvažnijim praznicima u pravoslavnoj tradiciji.
Prema crkvenom kalendaru za novembar 2025. godine, domaćini će proslavljati poznate svetitelje i čuvare mnogih srpskih porodica. Među njima su Mitrovdan(8. novembar), Sveti Kozma i Damjan – poznati kao Vračevi (14. novembar), Đurđic (16. novembar), Aranđelovdan (21. novembar), Mratindan (24. novembar), Sveti Jovan Milostivi (25. novembar), Sveti Jovan Zlatousti (26. novembar) i Sveti Matej (29. novembar).
Pregled najvažnijih datuma:
- Mitrovdan – 8. novembar (subota, mrsno) - crveno slovo
- Vrači – 14. novembar (petak, ulje)
- Đurđic – 16. novembar (nedelja, mrsno)
- Aranđelovdan – 21. novembar (petak, riba) - crveno slovo
- Mratindan – 24. novembar (ponedeljak, mrsno)
- Sveti Jovan Milostivi – 25. novembar (utorak, mrsno)
- Sveti Jovan Zlatousti – 26. novembar (sreda, ulje)
- Matejevdan – 29. novembar (subota, riba)
Pored ovih praznika, Božićne poklade padaju 27. novembra, dok Božićni post počinje dan kasnije — 28. novembra, kada vernici ulaze u šestonedeljni period duhovne i telesne pripreme za najveći hrišćanski praznik, Božić.
