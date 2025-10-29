Otišla sam na razgovor za posao, a onda mi je vilica pala kad sam čula šta mi zameraju: Pitam se da li sam luda
Loren, mlada žena koja ide na razgovor za posao, bila je potpuno zatečena kada joj je rečeno da njena odeća ne odgovara dress kodu kompanije. Iako bi mnogi pomislili da je u pitanju kratka suknja ili farmerke, stvarnost je bila sasvim drugačija — Lorenin „previše ležeran“ izgledpostao je tema razgovora na društvenim mrežama.
Za razgovor je izabrala nenametljivu, elegantnu kombinaciju:preveliki sivi kaput, pantalone sa zvonastim donjim delom, vuneni rol kragnu i čizme sa visokim potpeticama. Dodatke je dopunila crnom torbom, zlatnom ogrlicom i nekoliko prstenova — klasičan poslovni izgled koji bi većina smatrala prikladnim. Međutim, prema rečima poslodavaca, nije bio dovoljno profesionalan.
„Previše ležerno i nedovoljno doterano“
Loren je podelila svoje iskustvo na TikToku, zajedno sa videom odeće i natpisom:
„Nosila sam ovo na razgovoru i rekli su mi da je za sada u redu, ali da ne bi bilo prikladno za kancelariju ako dobijem posao.“
Objašnjenje koje je dobila bilo je da je njen izgled „previše ležeran,nedovoljno doterano i sa previše nakita“. Zbunjena i razočarana, pitala je svoje pratioce: „Ljudi, jesam li luda?“
Video je brzo postao viralan, sa više od 5,3 miliona pregleda, a komentari su se stalno širili.
„Samo traži, devojko“
Korisnici interneta su brzo stali na stranu Loren.
- „Ovo je najprikladnija odeća ikada. Šta su hteli da obučeš?“
Bilo je i onih koji su sarkastično komentarisali stroga pravila poslodavca:
- „Ne daj Bože da zaposleni ima osećaj za stil.“
- „Ovo nije čak ni ležerno - ovo je elegantno. Ko više zahteva poslovno formalno odevanje?“
