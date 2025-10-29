Slušaj vest

Predstojeći retrogradni Merkur trajaće od 9. do 29. novembra, što znači da će biti na snazi većim delom narednog meseca. U skladu s time koliko je Merkur moćna planeta, svi znakovi horoskopa bi mogli da osete njegov negativan uticaj na komunikacije, tehnologiju i odnos s prošlošću.

Kako će retrogradni Merkur uticati na sve u novembru?

Retrogradni Merkur uvek donosi određenu dozu konfuzije, nesporazuma i povratka u prošlost, ali ovaj novembarski ciklus biće posebno intenzivan jer se od 9. do 18. novembra odvija u znaku Strelca, znaku istine, filozofije, slobode i velikih planova, dok će potom do 29. novembra biti u znaku Škorpije.

Sve to znači da će mnogi imati utisak da im se planovi usporavaju, komunikacija puca, a obećanja data ranije sada su na testu. I mogla bi da budu izneverena! Merkur u Strelcu donosi iskrenost, ali u retrogradnom hodu može da izazove preteranu direktnost, pogrešno tumačenje reči i sukobe zbog principa.

Očekuje se da će najnezgodniji period nastupiti od 9. novembra za Škorpije, Device, Ribe, Blizance i – najviše – Strelčeve.

Strelčevi su najugroženiji tokom ovog perioda Foto: Shuitterstock

Najugroženiji znak horoskopa tokom retrogradnog Merkura

Iako će svi osetiti njegov uticaj, Strelčevi su ti koji će se u novembru naći u najvećim problemima.

Za ljude rođene od 23. novembra do 22. decembra retrogradni Merkur u njihovom znaku deluje kao ogledalo. Sve što su gurali pod tepih, sve što su odlagali ili izbegavali da izgovore sada izlazi na površinu. Ovo je period kada će se mnogi Strelčevi suočiti sa osobama koje su mislili da su ostavili u uspomenama, nerazjašnjenim odnosima i starim odlukama koje ih još uvek koče.

Na poslu može da bude zastoja, kašnjenja ili problema s dokumentacijom, dok će u ljubavi sve biti "na ivicI", između iskrenosti i preterane otvorenosti.

Merkur će ih naterati da promisle pre nego što progovore, jer bi svaka ishitrena rečenica mogla da izazove lančanu reakciju. A znamo da Strelčevima nije lako da razmisle dvaput pre nego što kažu nešto!

Ovo nije suštinski loš period, ali jeste vreme introspekcije. Ako Strelčevi uspore i slušaju intuiciju, retrogradni Merkur može im doneti veliko razumevanje i isceljenje odnosa. U poslednjim danima novembra, kada Merkur krene direktno, mnogi će shvatiti da su zapravo zatvorili jedno veliko poglavlje i spremni su za novi početak, iskreniji nego ikad.

