Svima je poznato da mačke i voda nisu najbolji prijatelji. Iako postoje izuzeci, većina vlasnika će potvrditi da pokušaj kupanja njihove ljubimice često završava ogrebotinama i stresom za obe strane. Ali, zašto mačke toliko preziru vodu i kako ih onda održavati čistima? Veterinarka dr Ejmi Vorner podelila je odgovore i praktične savete za portal PetsRadar.

Evolucija i instinkt: Zašto mačke beže od vode?

Averzija mačaka prema vodi duboko je ukorenjena u njihovoj evoluciji. „Kada vidimo mačku kako ‘preterano reaguje’ na vodu, svedočimo milionima godina evolucije na delu“, objašnjava dr Vorner.

Domaće mačke potiču od afričke divlje mačke, vrste koja je živela u suvim, pustinjskim predelima s malo vode. Zbog toga su mačke razvile izuzetnu sposobnost samostalnog čišćenja.

Mokro krzno gubi svoja izolaciona svojstva, zbog čega se mačke osećaju hladno i ranjivo. U takvom stanju teže regulišu telesnu temperaturu, sporije se kreću i gube svoj prirodni miris koji im je važan za komunikaciju.

„To nije tvrdoglavost. Iskreno su uznemirene. Njihov nervni sistem im govori da su u opasnosti“, dodaje dr Vorner.

Alternativa kupanju: Kako održavati higijenu?

Srećom, postoje efikasni načini da se mačka održi čistom bez izazivanja stresa. Dr Vorner preporučuje nekoliko ključnih koraka.

Prvi i najvažniji je svakodnevno četkanje. Samo pet minuta dnevno ukloniće prljavštinu i ravnomerno raspodeliti prirodna ulja po krznu, što je znatno korisnije od kupanja. Važno je odabrati pravu četku – metalnu za dugodlake, a gumenu za kratkodlake mačke.

Ako se zaprlja određeni deo tela, na primer ako su šape blatnjave, koristite ciljano čišćenje. Vlažne maramice namenjene mačkama odlično su rešenje jer ne zahtevaju močenje celog tela. Proces čišćenja pretvorite u pozitivno iskustvo uz nagrade i strpljenje. Postepenim građenjem poverenja olakšaćete i druge zadatke, poput sečenja noktiju ili pregleda zuba.

Kada je kupanje ipak neophodno?

Iako ga treba izbegavati, kupanje je ponekad neizbežno. To se odnosi na hitne slučajeve, na primer ako mačka dođe u dodir s otrovnom supstancom, ako je teško bolesna pa bi joj kupka pomogla, ili ako je toliko prljava da to predstavlja rizik po njeno zdravlje.

„Ponekad je bezbednost važnija od udobnosti“, ističe dr Vorner.

„Ako vaša mačka dođe u kontakt s nečim opasnim, brza reakcija je važnija od njenih preferencija. Ali možemo umanjiti stres.“

Ako morate da okupate svoju mačku, pobrinite se da je prostorija topla. Koristite plitku, mlaku vodu i podlogu na kojoj mačka neće kliziti u kadi ili umivaoniku. Obraćajte joj se mirnim glasom, a nakon kupanja je odmah umotajte u topao peškir.

„Sačuvajte vodene bitke za stvarno hitne situacije“, zaključuje dr Vorner. „Vaša će mačka biti zdravija, srećnija, a vaš odnos jači kada slušate njene instinkte.“

