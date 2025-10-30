Japanci napravili mašinu za pranje ljudi: Nema centrifugu, a evo kako "temeljno čisti" za 15 minuta (Foto)
Japanska kompanija Science Corporation privukla je pažnju posetilaca na Sajmu zdravstvene zaštite u Osaki, održanom u okviru izložbe Osaka-Kansai Expo 2025, predstavljajući inovativni uređaj pod nazivom Mirai Ningen Sentakuki – što se prevodi kao „mašina za kupanje ljudi“.
Ovaj futuristički izum obećava da će ljudima omogućiti potpuno čišćenje i sušenje za samo 15 minuta, uz iskustvo slično spa tretmanu. Uređaj koristi napredne mlaznice vode i mikroskopske mehuriće koji uklanjaju nečistoće sa kože, dok sistem veštačke inteligencije personalizuje ciklus pranja prema tipu kože i fizičkim parametrima korisnika.
Kako funkcioniše?
- Korisnik ulazi u polu providno jaje, koji je do pola napunjeno toplom vodom.
- Mlaznice vode velike brzine oslobađaju mikroskopske mehuriće koji pucaju pri kontaktu sa kožom, uklanjajući prljavštinu i nečistoće.
- Tehnologija veštačke inteligencije prati vitalne znake i automatski podešava temperaturu i pritisak vode za maksimalnu udobnost.
- Uređaj se takođe fokusira na mentalno blagostanje: analizira emocionalno stanje korisnika i projektuje umirujuće vizuelne efekte unutar kapsule kako bi proces bio opuštajući.
Ovaj izum predstavlja spoj higijene, tehnologije i mentalne relaksacije, ističući inovativni duh Japana i njihov pristup futurističkim rešenjima za svakodnevni život.
