Japanska kompanija Science Corporation privukla je pažnju posetilaca na Sajmu zdravstvene zaštite u Osaki, održanom u okviru izložbe Osaka-Kansai Expo 2025, predstavljajući inovativni uređaj pod nazivom Mirai Ningen Sentakuki – što se prevodi kao „mašina za kupanje ljudi“.

Ovaj futuristički izum obećava da će ljudima omogućiti potpuno čišćenje i sušenje za samo 15 minuta, uz iskustvo slično spa tretmanu. Uređaj koristi napredne mlaznice vode i mikroskopske mehuriće koji uklanjaju nečistoće sa kože, dok sistem veštačke inteligencije personalizuje ciklus pranja prema tipu kože i fizičkim parametrima korisnika.

Pogledajte u galeriji fotografije:

Futuristička mašina za pranje ljudi Mirai Ningen Sentakuki na Osaka Healthcare sajmu, sa svetlećim vizuelnim efektima i transparentnom kabinom. Foto: Science Corporation / Ferrari / Profimedia, Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Kako funkcioniše?

  • Korisnik ulazi u polu providno jaje, koji je do pola napunjeno toplom vodom.
  • Mlaznice vode velike brzine oslobađaju mikroskopske mehuriće koji pucaju pri kontaktu sa kožom, uklanjajući prljavštinu i nečistoće.
  • Tehnologija veštačke inteligencije prati vitalne znake i automatski podešava temperaturu i pritisak vode za maksimalnu udobnost.
  • Uređaj se takođe fokusira na mentalno blagostanje: analizira emocionalno stanje korisnika i projektuje umirujuće vizuelne efekte unutar kapsule kako bi proces bio opuštajući.

Ovaj izum predstavlja spoj higijene, tehnologije i mentalne relaksacije, ističući inovativni duh Japana i njihov pristup futurističkim rešenjima za svakodnevni život.

