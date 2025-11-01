Slušaj vest

Berlin već ima desetak groblja – i ne, to nisu samo mesta za žalost, iako to mogu biti. Većina njih služi kao oaze mira u prometnim naseljima, piše Gardijan.

Za razliku od Pariza ili Njujorka, gde groblja zauzimaju velike površine na obodu grada, berlinska groblja su uvek bila sastavni deo lokalnih zajednica.

U poslednjoj deceniji, kafići su otvoreni unutar grobljanskih zidova, pa čak i u bivšim krematorijumima. Početni strahovi da će se gosti uplašiti ili da će se ožalošćene porodice uvrediti pokazali su se neosnovanim.

Lizbet

Foto: printscreen/instagram/lisbeth.berlin

Jedan od popularnijih kafića je „Lizbet“, smešten u bivšoj parohijskoj sali, okružen zrelim japanskim trešnjama. Vlasnica, 30-godišnja Kjara de Martin Topranin iz Italije, otkrila je kafić preko nejasnog onlajn oglasa: tražili su nekoga da vodi „prelepo mesto u berlinskom okrugu Mite sa lepom baštom“.

Ispijajući kapućino sa pogledom na valovito polje nadgrobnih spomenika na protestantskom groblju Sofijen, Kjara je priznala da je u početku oklevala oko lokacije:

„Za mene kao Italijanku, to je bilo nezamislivo. Smrt je nešto što morate da krijete u našoj zemlji. Kada sam rekla svojoj porodici, rekli su: 'Kjara, jesi li poludela?'“

Ali se odlučila i nije se pokajala. Primetila je da gosti dolaze sa „drugačijom energijom nego u običnom kafiću na ulici“ – empatičnijim, pažljivijim, nežnijim.

„Nikada ne radim venčanja. Rođendane, da, ali umereno“, objašnjava Kjara. „Imala sam goste koji su nosili Aperol Špric među grobovima. Onda sam stroga i kažem da postoji ograničenje.“

Groblja u novom obliku

Kako se sve više Nemaca odlučuje za kremaciju, groblja se suočavaju sa finansijskim izazovom održavanja zelenih površina. Rastući troškovi komercijalnog prostora čine pretvaranje napuštenih zgrada u groblja atraktivnom opcijom. Za mnoge posetioce, blizina smrti nudi neobičnu udobnost.

U multikulturalnom Nojkelnu, kafić „21 Gram“ u bivšoj kapeli nudi miran kutak van užurbane Hermanštrase. Ime kafića potiče od mitske težine ljudske duše.

„Tako je zeleno među lipama i uvek živo. Više se radi o životu nego o smrti“, kaže jedan gost koji živi u stanu sa pogledom na groblje.

