Turistička agentkinja i influenserka Žurden, poznata na TikToku kao @travelwithjourdain, našla se na meti kritika nakon što je otputovala na Jamajku – uprkos vremenskim upozorenjima – dok se uragan Melisa kategorije 5 približavao ostrvu.

I ne samo da je putovala, već je objavljivala video snimke iz luksuznog odmarališta Sandals tokom razorne oluje, žaleći se na – kvalitet doručka.

Video koji je sve zapalio

U videu koji je brzo dobio više od 178.000 pregleda, Žurden je pokazala obrok koji im je poslužen dok su bili zaključani u svojim sobama. Plato je sadržao jaja, slaninu, krompir, peciva, voće i kolačiće – ali influenserka je imala jednu zamerku: salata je stigla bez dresinga.

„Zahvalna sam osoblju, zaista se trude... ali ozbiljno, nema dresinga?“ rekla je u videu, ne sluteći da će ta rečenica postati razlog za lavinu komentara.

I internet je, naravno, eksplodirao.

„Ženo, dok pola ostrva eksplodira, ti se žališ na dresing?“ napisao je jedan korisnik TikToka.

„Kraljica prioriteta: napolju je uragan kategorije 5, ali hajde prvo da napravimo salatu“, sarkastično je dodao drugi.

Treći je sumirao opšte raspoloženje: „Niko: ... Žurden: Gde mi je dresing?“

Zbog ogromne količine negativnih povratnih informacija, komentari ispod originalnog videa su ubrzo onemogućeni.

„Možda nije bilo pametno, ali nismo mogli da otkažemo“

Nakon što je postalo vruća tema razgovora, Žurden je objavila novi video u pokušaju da objasni svoju odluku. Rekla je da nije znala kuda će se uragan kretati kada poleti i da su informacije o njegovoj putanji kasnile.

„Da li je bila dobra ideja da dođemo ovde? Verovatno nije. Ali to je bio naš izbor. Radimo u zdravstvu, a naš sledeći dostupan odmor je tek u januaru 2026. godine“, objasnila je.

Tvrdila je da je pokušala da odloži putovanje, ali da će morati da plati 200 dolara po osobi za naknadu za otkazivanje jer odmaralište još nije izdalo zvanično upozorenje.

„Kada su mi poslali imejl u kojem su rekli da možemo da promenimo termin, već sam bila u avionu za Atlantu“, rekla je sa osmehom koji su mnogi protumačili kao nervozu.

Zaglavljeni na ostrvu

Dok su pokušali da stignu kući, već je bilo kasno. Aerodromi u Kingstonu i Montego Beju bili su zatvoreni i nije bilo letova.

„U 7 ujutru tražili smo bilo kakve letove, ali ih nije bilo. Jednostavno smo bili zaglavljeni“, rekla je.

Uprkos svemu, Žurden je pohvalila osoblje odmarališta, koje je, kako je rekla, čak „donelo mobilni telefon u sobu jer im fiksni telefon nije radio“.

Uragan jači od Katrine

Meteorolozi su kasnije potvrdili da je Melisa bila čak i snažnija od uragana Katrina, koji je opustošio Nju Orleans 2005. godine i odneo skoro 1.400 života.

Žrtve su zabeležene na Jamajci, a vetrovi su dostigli 297 kilometara na sat, sa poplavama i razornim talasima koji su progutali obalu.

I dok se lokalno stanovništvo borilo sa posledicama katastrofe, Žurden je postao simbol luksuznog nerazumevanja stvarnosti.

„Postoji nešto simbolično u tome“, napisao je jedan korisnik Tvitera. „Dok se priroda bori za opstanak, neko pravi TikTok o sosu.“

