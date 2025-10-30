Slušaj vest

Svake jeseni, kraj oktobra u Srbiji donosi istu temu, Sveti Luka ili Noć veštica? Mišljenje o ovom pitanju dao je muzejski savetnik Etnografskog muzeja, Saša Srećković, koji ističe da izbor između ova dva praznika zavisi isključivo od ličnih uverenja i kulturnog osećaja svakog pojedinca.

„Sveti Luka je praznik koji je duboko ukorenjen u pravoslavnoj tradiciji i srpskoj narodnoj kulturi. On ima bogato versko i duhovno značenje i vekovima se obeležava u brojnim porodicama kao krsna slava. U narodu je ovaj dan označavao prelaz između jeseni i zime, a pratile su ga i mnoge zanimljive stočarske i porodične prakse,“ naveo je Srećković.

Sveti Luka Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Govoreći o Noći veštica (Halloween), Srećković je istakao da je reč o prazniku koji je pre svega komercijalizovan i da je akcenat na zabavnom aspektu.

„Noć veštica, ili (Halloween) nije tek neki svetovni spektakl, već i on potiče iz religioznih tradicija, verovatno iz keltske tradicije žetvenih svečanosti s jedne strane, i zapadne hrišćanske tradicije s druge, jer se taj datum poklapa i obeležava se uoči Dana Svih Svetih, odnosno i Dana mrtvih“, pojasnio je muzejski savetnik Srećković i dodao da je više deo zapadnjačke popularne kulture.

Noć veštica Foto: guy harrop / Alamy / Profimedia

Deca se maskiraju i idu od kuće do kuće tražeći slatkiše, organizuju se žurke i kostimirane proslave. To samo po sebi nije sporno ako se posmatra kao oblik zabave, ali važno je da ljudi prepoznaju razliku, Sveti Luka je verski praznik, dok je „Halloween“ običaj koji je došao sa Zapada i nije deo naše tradicije,“ objašnjava Srećković.

On je naveo da obeležavanje bilo kog od ova dva praznika zavisi od ličnih uverenja i da nema potrebe za nametanjem jednog ili drugog.

Sveti Luka Foto: Promo

„Svako ima pravo da obeležava ono što želi i što smatra ispravnim. Bitno je da poznajemo sopstvene korene i da čuvamo svoje običaje, a istovremeno možemo razumeti i druge kulture, bez mešanja i potiskivanja sopstvene tradicije,“ rekao je Srećković i dodao da nema sumnje da će i ovaj nadolazeći 31. oktobar obeležiti rasprava na ovu temu, naročito na društvenim mrežama.

„Mnogi u šali kažu da nas čeka nova runda raspave, ali pitanje će, čini se, ostati isto, Sveti Luka ili Noć veštica?“, zaključio je Srećković.

