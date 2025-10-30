Slušaj vest

Neki horoskopski znaci jednostavno imaju loš PR. Iako astrologija može biti zabavan način da bolje upoznamo sebe i druge, istina je da svaki znak ima i svetlu i tamnu stranu. Previše je pojednostavljeno deliti ih na "dobre" i "loše" – ali postoje oni koji češće izazivaju podignute obrve, sumnju ili predrasude, piše Parade.

Blizanci

Blizanci su često na meti šala u pop kulturi – etiketirani kao dvolični, neiskreni ili nepredvidivi. Njihova promenljiva priroda i sposobnost brzog menjanja raspoloženja mogu druge zbuniti i ostaviti utisak da im se ne može verovati.

U stvarnosti, Blizanci su radoznali, duhoviti i neverovatno prilagodljivi. Njihova potreba za stalnim istraživanjem sveta – i sopstvenih emocija – često se pogrešno tumači kao površnost. Istina je da imaju veliko srce i duboku želju za povezivanjem, samo na svoj, mentalno stimulativan način. Kada vole, vole iskreno, iako možda ne pokazuju uvek koliko im neko znači.

Škorpija

Škorpije imaju reputaciju intenzivnih, tajanstvenih i osvetoljubivih osoba. Njihova snažna energija i sposobnost da “pročitaju” druge često izaziva nelagodu – kao da uvek znaju više nego što bi trebalo.

Ispod te magnetične spoljašnjosti krije se duboka emocionalna ranjivost. Škorpije nisu hladne – one su samo oprezne. Potrebno im je vreme da nekome poveruju, ali kada to učine, njihova odanost je nepokolebljiva. Vladar im je Pluton, planeta transformacije, zbog čega prirodno “diraju u rane” – i svoje i tuđe. Upravo to im omogućava istinsku emocionalnu dubinu i sposobnost da pomognu drugima da zaleče svoje boli.

Jarac

Jarčeve se često doživljava kao preozbiljne, stroge ili “šefove”. Njihova usmerenost na cilj i osećaj odgovornosti može delovati hladno, kao da nemaju vremena za zabavu ili spontanost.

Iza njihove mirne, ponekad suzdržane spoljašnjosti krije se veliko srce i dubok osećaj dužnosti. Jarčevi jednostavno ne rade ništa napola – bilo da je reč o poslu, prijateljstvu ili ljubavi. Njihova ambicija nije pohlepa, već želja da stvore sigurnost i stabilnost za sebe i svoje voljene. Kada se opuste (a to ume da potraje), mogu biti iznenađujuće duhoviti i topli – samo im treba malo vremena da skinu svoj zaštitni oklop.

Svaki horoskopski znak ima svoje izazove, ali i ogromne kvalitete. Blizanci donose životnost, Škorpije dubinu, a Jarčevi stabilnost. Možda ih je lako pogrešno protumačiti – ali kada ih zaista upoznate, shvatite da upravo njihova “teška” strana često skriva najveće blago.

