Putovanja sa partnerom najčešće zamišljamo kao priliku za smeh, opuštanje i stvaranje zajedničkih uspomena. Ipak, čak i najzaljubljeniji parovi ponekad se suoče sa izazovima – od različitih navika spavanja do potrebe za ličnim prostorom. Upravo zbog toga je Amerikanka Natali Grigson otkrila trik koji, kako kaže, može potpuno promeniti dinamiku putovanja u paru.

Tajna uspešnog odmora – dve spavaće sobe

Natali voli da putuje sa svojim partnerom, ali istovremeno ceni i trenutke mira i samostalnosti. Zato je pronašla rešenje koje joj omogućava oboje – prilikom rezervacije uvek bira smeštaj sa dve spavaće sobe.

Na taj način, svako ima svoj prostor i može da se odmara po sopstvenom ritmu.

- Kada spavamo odvojeno, oboje imamo kvalitetniji san i više energije za istraživanje tokom dana, objašnjava ona.

Još jedna prednost, kaže, jeste to što takvi apartmani često ne koštaju mnogo više od onih sa jednom spavaćom sobom – a donose mnogo više komfora.

Kako je sve počelo

Pre nekoliko godina, Natali i tadašnji dečko proveli su zimski odmor u Koloradu. Uživali su u pejzažima i toplom ambijentu pansiona, sve dok se nisu posvađali.

- Treba mi malo prostora, rekla je tada i izašla napolje, u sneg. Kasnije je shvatila da bi sve bilo lakše da su imali dve odvojene sobe.

Godinu dana kasnije, kada je već bila u novoj vezi i planirala tronedeljno putovanje po Evropi, odlučila je da to i sprovede u delo. Rezervisala je apartman sa dve sobe – i nije se pokajala. Od tada, priznaje, nikada više nije birala drugačiji smeštaj kada putuje sa partnerom.

Prednosti odmora "u dve sobe"

Natali kaže da joj takav aranžman donosi mir i kvalitetniji odmor:

svako može da ide na spavanje i da se budi kada želi

nema deljenja posteljine ni problema sa hrkanjem

svako ima svoj kutak kada poželi trenutak tišine.

- Svoj krevet doživljavam kao mali odmor unutar odmora, objašnjava ona uz osmeh.

"Nije mnogo skuplje – a vredi svake pare"

Natali najčešće koristi Airbnb i pronalazi apartmane sa dve spavaće sobe. Takav izbor, kaže, ispada povoljniji od dva hotelska apartmana, a i dalje pruža osećaj zajedničkog putovanja. Cene se, prema njenom iskustvu, retko značajno razlikuju.

- U Čikagu sam našla više stanova sa jednom ili dve spavaće sobe po ceni od 100 do 200 dolara po noći (oko 85–170 evra), kaže ona pa dodaje:

- Čak i ako treba platiti malo više, meni se isplati – bolji san, više prostora i, što je najvažnije, mnogo kvalitetniji odmor.

