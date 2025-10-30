Slušaj vest

Putovanja sa partnerom najčešće zamišljamo kao priliku za smeh, opuštanje i stvaranje zajedničkih uspomena. Ipak, čak i najzaljubljeniji parovi ponekad se suoče sa izazovima – od različitih navika spavanja do potrebe za ličnim prostorom. Upravo zbog toga je Amerikanka Natali Grigson otkrila trik koji, kako kaže, može potpuno promeniti dinamiku putovanja u paru.

Tajna uspešnog odmora – dve spavaće sobe

Natali voli da putuje sa svojim partnerom, ali istovremeno ceni i trenutke mira i samostalnosti. Zato je pronašla rešenje koje joj omogućava oboje – prilikom rezervacije uvek bira smeštaj sa dve spavaće sobe.

Pasoš i kofer u ruci
Uvek na putovanju rezerviše 2 sobe Foto: Shutterstock

Na taj način, svako ima svoj prostor i može da se odmara po sopstvenom ritmu.

- Kada spavamo odvojeno, oboje imamo kvalitetniji san i više energije za istraživanje tokom dana, objašnjava ona.

Još jedna prednost, kaže, jeste to što takvi apartmani često ne koštaju mnogo više od onih sa jednom spavaćom sobom – a donose mnogo više komfora.

Kako je sve počelo

Pre nekoliko godina, Natali i tadašnji dečko proveli su zimski odmor u Koloradu. Uživali su u pejzažima i toplom ambijentu pansiona, sve dok se nisu posvađali.

- Treba mi malo prostora, rekla je tada i izašla napolje, u sneg. Kasnije je shvatila da bi sve bilo lakše da su imali dve odvojene sobe.

Natali Grigson sa dečkom na klupi u parku.jpg
Natali Grigson uvek rezerviše 2 spavaće sobe kad putuje sa dečkom Foto: Printscreen/Facebook/Business Insider

Godinu dana kasnije, kada je već bila u novoj vezi i planirala tronedeljno putovanje po Evropi, odlučila je da to i sprovede u delo. Rezervisala je apartman sa dve sobe – i nije se pokajala. Od tada, priznaje, nikada više nije birala drugačiji smeštaj kada putuje sa partnerom.

Prednosti odmora "u dve sobe"

Natali kaže da joj takav aranžman donosi mir i kvalitetniji odmor:

  • svako može da ide na spavanje i da se budi kada želi
  • nema deljenja posteljine ni problema sa hrkanjem
  • svako ima svoj kutak kada poželi trenutak tišine.

- Svoj krevet doživljavam kao mali odmor unutar odmora, objašnjava ona uz osmeh.

"Nije mnogo skuplje – a vredi svake pare"

Natali najčešće koristi Airbnb i pronalazi apartmane sa dve spavaće sobe. Takav izbor, kaže, ispada povoljniji od dva hotelska apartmana, a i dalje pruža osećaj zajedničkog putovanja. Cene se, prema njenom iskustvu, retko značajno razlikuju.

Ljubavni par srećan i zagrljen u krevetu
Putovanja su im sada mnogo lepša Foto: Annebel Van den Heuvel / Panthermedia / Profimedia

- U Čikagu sam našla više stanova sa jednom ili dve spavaće sobe po ceni od 100 do 200 dolara po noći (oko 85–170 evra), kaže ona pa dodaje: 

- Čak i ako treba platiti malo više, meni se isplati – bolji san, više prostora i, što je najvažnije, mnogo kvalitetniji odmor.

(Kurir.rs/Business Insider)

Ne propustiteZanimljivostiPrešli 160 km, pa se šokirali kada su videli šta voze na krovu automobila: "Moj muž je izašao da natoči gorivo, a onda je viknuo..."
Muškarac vozi auto
ZanimljivostiGreškom ušla na pogrešan trajekt, završila na udaljenom ostrvu: Putovala je 4 sata, nije imala ni dokumenta kod sebe kad je shvatila gde je završila
Hong Kongg3.jpg
ZanimljivostiBakin stari kombi pretvorio u kućicu na točkovima: Sada putuje svetom i bavi se poslom koji najviše voli (FOTO)
Trevis Bark fotografiše dok se spušta kanapom.jpg
ZanimljivostiOrijent ekspres se vratio na šine: Ovako izgleda putovanje vozom čija karta košta više od 11.000 evra (FOTO)
Voz La Dolce Vita, replika Orijent Ekspresa

Pogledajte video: Šta treba da znate ako putujete sa kućnim ljubimcima?

Ovo su sve informacije ako idete na putovanje sa kućnim ljubimcima! Od potrebnih dokumenata do saveta - posebno se razlikuju u letnjoj sezoni Izvor: Kurir televizija