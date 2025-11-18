Ime najposećenijeg lečilišta u Srbiji mnogi pišu pogrešno: Kako je pravilno, Vrnjačka Banja ili Vrnjačka banja? Evo odgovora
Ovo je najposećenija banja u Srbiji, poznata po lekovitim termalnim vodama, uređenim parkovima i bogatoj turističkoj ponudi. Ipak, i danas mnogi prave grešku kada pišu njeno ime. Da li je pravilno Vrnjačka Banja ili Vrnjačka banja?
Odgovor nalazimo u Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna, filologa i istoričara jezika, koji je bio profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradui redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Prema Klajnu:
Vrnjačka Banja - koristi se kada govorimo o naselju, zvaničnom imenu mesta.
Vrnjačka banja - koristi se kada se misli na banju kao pojam ili objekat, odnosno kompleks termalnih izvora.
Praktični primeri rečenica:
"Ove godine planiramo putovanje u Vrnjačku Banju, najpoznatije lečilište u Srbiji". (naselje - veliko slovo)
"U Vrnjačkoj banji možete da uživate u termalnim vodama i spa tretmanima". (banja - malo slovo)
"Mnogi turisti se iznenade kada saznaju da Vrnjačka Banja nije samo banja, već i mesto sa bogatom kulturnom ponudm".
Ova razlika u pravopisu možda deluje sitno, ali je važna za pravilno pisanje i zvanična saopštenja, koja se takođe često izdaju pogrešno. Veliko slovo koristimo kada je reč o naselju, a malo kada govorimo o banji.
Dakle, kada budete pisali o najposećenijem lečilištu u Srbiji, imajte na umu: za naselje - Vrnjačka Banja, za banjski kompleks ili pojam - Vrnjačka banja, prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna.
