Slušaj vest

Ovo je najposećenija banja u Srbiji, poznata po lekovitim termalnim vodama, uređenim parkovima i bogatoj turističkoj ponudi. Ipak, i danas mnogi prave grešku kada pišu njeno ime. Da li je pravilno Vrnjačka Banja ili Vrnjačka banja?

Odgovor nalazimo u Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna, filologa i istoričara jezika, koji je bio profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradui redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Prema Klajnu:

Vrnjačka Banja - koristi se kada govorimo o naselju, zvaničnom imenu mesta.

Vrnjačka banja - koristi se kada se misli na banju kao pojam ili objekat, odnosno kompleks termalnih izvora.

VRnjačka Banja Foto: Zorana Jeftić

Praktični primeri rečenica:

"Ove godine planiramo putovanje u Vrnjačku Banju, najpoznatije lečilište u Srbiji". (naselje - veliko slovo)

"U Vrnjačkoj banji možete da uživate u termalnim vodama i spa tretmanima". (banja - malo slovo)

"Mnogi turisti se iznenade kada saznaju da Vrnjačka Banja nije samo banja, već i mesto sa bogatom kulturnom ponudm".

Ova razlika u pravopisu možda deluje sitno, ali je važna za pravilno pisanje i zvanična saopštenja, koja se takođe često izdaju pogrešno. Veliko slovo koristimo kada je reč o naselju, a malo kada govorimo o banji.

Dakle, kada budete pisali o najposećenijem lečilištu u Srbiji, imajte na umu: za naselje - Vrnjačka Banja, za banjski kompleks ili pojam - Vrnjačka banja, prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna.

VIDEO: Vrnjačka Banja - odmor u zelenoj oazi