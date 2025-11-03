da li ste znali?

Naučnici sproveli istraživanje šta se dešava sa telom kad spava manje od 6 sati

Već je poznato da gledanje u ekran neposredno pre spavanja otežava uspavljivanje, ali novo istraživanje pokazuje da bi i najmanje svetlo u sobi moglo imati ozbiljnije posledice nego što se mislilo. Stručnjaci sada upozoravaju da spavanje u osvetljenom prostoru može biti povezano sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Istraživanje koje povezuje svetlost i zdravlje srca

U studiji objavljenoj u časopisu JAMA Network Open, naučnici su pratili 88.905 učesnika starijih od 40 godina u okviru projekta "UK Biobank", tokom skoro deset godina. Nijedan od učesnika na početku nije imao problema sa srcem. Tokom istraživanja, svi su nosili senzore koji su merili nivo svetlosti kojoj su bili izloženi između ponoći i šest ujutru.

Analizom medicinske dokumentacije, istraživači su pratili pojavu novih dijagnoza poput koronarne bolesti arterija, infarkta, srčane insuficijencije, atrijalne fibrilacije i moždanog udara. Rezultati su pokazali da su oni koji su spavali u najosvetljenijim prostorijama imali značajno veći rizik od razvoja srčanih oboljenja i smrtnog ishoda.

Rizik od srčane insuficijencije bio je veći za 45–56%, a od atrijalne fibrilacije za 28–32%. Povezanost je ostala prisutna čak i kada su uzeti u obzir faktori poput godina, fizičke aktivnosti, ishrane i prihoda. Zanimljivo je da su žene i mlađi učesnici imali još izraženiji porast rizika u poređenju sa drugima.

- Naši nalazi pokazuju da, pored postojećih preporuka, izbegavanje svetlosti tokom noći predstavlja obećavajući način prevencije kardiovaskularnih bolesti, naveli su autori studije.

Kako svetlost utiče na telo

Naučnici objašnjavaju da izloženost svetlu tokom noći remeti prirodni cirkadijalni ritam – unutrašnji biološki sat koji reguliše san, hormone i rad srca. Kada se taj ritam poremeti, povećava se rizik od različitih metaboličkih i kardiovaskularnih problema.

Ranija istraživanja takođe su povezivala noćno svetlo sa većom verovatnoćom razvoja dijabetesa tipa 2, što dodatno naglašava važnost kvalitetnog, tamnog sna. Ipak, istraživači ističu da se ne može sa sigurnošću reći da svetlost direktno izaziva bolesti srca — ali povezanost je dovoljno jaka da podstakne promene u navikama spavanja.

Jednostavni koraci za zdraviji san i srce

Dobra vest je da se ovaj rizik može relativno lako smanjiti. Najvažnije je ograničiti izloženost svetlu tokom noći.

To podrazumeva:

gašenje televizora i ekrana najmanje sat vremena pre spavanja

prigušivanje rasvete u večernjim satima

korišćenje zavese za potpuno zamračenje ili maske za spavanje, naročito ako u sobu prodire ulično svetlo.

Još jedno zanimljivo otkriće iz studije jeste da su učesnici koji su tokom dana bili izloženi jačem prirodnom svetlu imali manji rizik od srčanih bolesti. Dakle, jutarnja šetnja na suncu može biti jednostavan, ali efikasan korak ka očuvanju zdravlja srca.

