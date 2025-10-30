Slušaj vest

Ajlin Vurnos bila je američka serijska ubica osuđena na smrtnu kaznu zbog ubistva sedmorice muškaraca.

Radila je kao prostitutka i priznala da je između 1989. i 1990. godine u Floridi ubila sedam svojih klijenata. Tokom suđenja tvrdila je da je sve zločine počinila u samoodbrani, jer su je muškarci silovali ili pokušali da je siluju. Uprkos njenim tvrdnjama, porota ju je proglasila krivom za šest ubistava, dok za sedmo nije osuđena jer telo žrtve nikada nije pronađeno.

Nakon deset godina Ajlin je pogubljena smrtonosnom injekcijom 9. oktobra 2002. godine. Njena priča privukla je ogromnu pažnju javnosti jer su ženske serijske ubice i tada i danas izuzetno retke.

Ajlin Vurnos Foto: Credit: IanDagnall Computing / Alamy / Alamy / Profimedia

Od detinjstva u haosu do života na ulici

Ajlin Vurnos rođena je 1956. godine u predgrađu Detroita, kao ćerka Diane Vurnos i Lea Pitmana. Roditelji su se razveli pre njenog rođenja, a otac je kasnije završio u zatvoru na doživotnoj robiji zbog otmice i silovanja sedmogodišnje devojčice.

Majka ih je ubrzo napustila, pa su Ajlin i njen stariji brat Kit odrastali kod bake i dede. Ajlin je kasnije tvrdila da ju je deda fizički i seksualno zlostavljao.

Sa samo 15 godina rodila je dete nepoznatog oca, koje je odmah dato na usvajanje. Napustila je školu i počela da se bavi prostitucijom.

Pre nego što je počela da ubija, više puta je hapšena – zbog pijanstva u javnosti, napada, krađe automobila, pa čak i oružane pljačke. Takođe je više puta pokušala samoubistvo, između 14. i 22. godine života.

Snimak iz dokumentarca u kojem je davala intervju Foto: Aileen Wuornos/Youtube

Prvo ubistvo – Ričard Malori

Prvi zločin dogodio se 1989. godine, kada je Ajlin radila duž autoputeva Floride. Njenu prvu žrtvu, 51-godišnjeg prodavca elektronike Ričarda Malorija, upoznala je 30. novembra 1989.

Tokom svedočenja tvrdila je da ju je Malori silovao, tukao i sodomizovao, te da ga je ubila u samoodbrani – pucajući mu nekoliko puta u telo, uključujući dva hica u pluća.

Njegovo telo pronađeno je u okrugu Volusia, a automobil dva dana ranije napušten pored puta. Iako su dokazi na sudu ukazivali da se verovatno nije radilo o samoodbrani, kasnije se ispostavilo da je Malori ranije bio osuđivan za seksualni napad – što je dodatno zakomplikovalo percepciju njenog slučaja.

Nakon Malorija, ubila je još šest muškaraca tokom 1990. godine.

Hapšenje i priznanje

Ajlin je uhapšena 9. januara 1991. godine u baru za bajkere u Floridi, pod izgovorom starog naloga za hapšenje. Njenoj partnerki, Turiji Mur, policija je ponudila imunitet u zamenu za to da izvuče Ajlino priznanje.

Samo nedelju dana kasnije, 16. januara, priznala je svih sedam ubistava, ali je i dalje tvrdila da je sve učinila u samoodbrani.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Šest smrtnih kazni

Suđenje za prvo ubistvo počelo je u januaru 1992. godine. Ajlin je svedočila u svoju odbranu, dok je Turija Mur svedočila protiv nje.

Proglašena je krivom 27. januara i osuđena na smrt četiri dana kasnije. U narednim mesecima priznala je i ostala ubistva, ukupno zaradivši šest smrtnih presuda.

Dok je čekala izvršenje kazne, Aileen je više puta pokušavala da poništi presudu, ali su i Vrhovni sud Floride i Vrhovni sud SAD-a odbili njene žalbe.

Nekoliko meseci pre smrti, u dokumentarcu Aileen: Life and Death of a Serial Killer, izjavila je da je sve uradila u samoodbrani, ali da je kasnije priznala jer je želela da bude pogubljena.

Oktobra 2002. godine, Vurnis je pogubljena smrtonosnom injekcijom. Njene poslednje reči bile su:

„Samo bih htela da kažem da ću se vratiti kao u filmu Dan nezavisnosti, sa Isusom, 6. juna — kao u filmu, sa velikim matičnim brodom i svime tim. Vratiću se.“

Netflix je 30. oktobra premijerno prikazao dokumentarac Aileen: Queen of the Serial Killers, koji ponovo otvara pitanje – da li je bila čudovište, ili žena koju je sistem gurnuo do ivice?