Slušaj vest

Ljubavni horoskop za novembar. Donosimo vam veliku astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta na emotivnom planu očekuje pripadnike Zodijaka tokom narednog meseca.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za novembar 2025, za Ovnove, ovo je mesec iskušenja. Flert i novi hobijii potpuno će vas osvojiti. Ali oni koji su već u vezama treba da se sete vernosti – svaka tajna može brzo biti otkrivena. Slobodni Ovnovi treba da budu smeliji: šansa za romantičnu avanturu pojaviće se pred kraj meseca. Ako napravite prvi korak, vaša inicijativa će biti ključ za početak lepe priče.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bik će osetiti potrebu za dubinom. Neformalne romanse će delovati prazno i pojaviće se želja za vezom koja je puna sigurnosti i ozbiljnosti. Za parove, novembar je povoljan za izgradnju poverenja, iskrene razgovore i zajedničke planove. Mali gestovi naklonosti sa vaše strane ostaviće veliki utisak na vašeg partnera, kaže ljubavni horoskop za novembar 2025.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za novembar 2025, Blizanci će imati poteškoća da se odluče šta osećaju: s jedne strane, žudeće za slobodom, a s druge strane za stabilnošću. Slobodni pripadnici ovog znaka mogle bi privući dve osobe odjednom i suočiti se sa izborom. Kod parova su mogući izlivi ljubomore ako neko počne da krije svoje emocije. Da bi izbegli zabunu, važno je da Blizanci budu iskreni, pre svega, prema sebi.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Rakove očekuju neočekivani susreti. Samci će upoznati nekoga ko će im odmah uliti osećaj pripadnosti. Za porodične Rakove ovo je vreme topline i brige, ali izbegavajte preosetljivost: svaki mali detalj ćete prejako doživeti. Zajednička putovanja ili ugodne večeri kod kuće pomoći će vam u obnavljanju ravnoteže u vezi, predviđa ljubavni horoskop za novembar 2025.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za novembar 2025, za Lavove, novembar će biti vreme drame u ljubavi. Emocije će biti na vrhuncu, a čak i manji sukobi mogu eskalirati u potpunu ljubomoru. Ali upravo tako ćete shvatiti pravu vrednost svog partnera. Slobodni Lavovi mogu doživeti iznenadni nalet strasti koji počinje i završava se podjednako naglo. Ako usmerite svoju energiju ka strasti, a ne ka svađama, vaša veza će zablistati novim bojama.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Device će biti posebno selektivne u novembru 2025. Oni koji traže ljubav mogu odbiti udvaranja, smatrajući ih neozbiljnim. Ali krajem meseca ukazaće se šansa za susret koji će razbiti sve stereotipe. U vezama, Device će postati nežnije i pažljivije, što će ih zbližiti s partnerom. Glavno je da ne propustite priliku i dozvolite sebi malo lakomislenosti, predviđa ljubavni horoskop za novembar 2025.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za novembar 2025, Vage će morati da donose odluke. Novembar će doneti kraj vezama kojima nedostaje harmonije. Slobodne Vage će biti privlačne suprotnom polu, ali će biti selektivne – nisu svi udvarači spremni za ozbiljnu vezu. U stabilnim vezama, obnovljena osećanja su moguća kroz zajedničke promene. Ako odlučite da vodite iskren razgovor, to će biti prekretnica u vašem ličnom životu.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Škorpije, ovo je mesec ispitivanja. Možda je primamljivo da testirate svog partnera ili da mu "idete na živce“. Ali zapamtite: poverenje se lako narušava. Slobodni Škorpije će biti posebno magnetični i mogu doživeti burnu romansu koja će promeniti njihov pogled na ljubav. Neočekivana priznanja bi mogla da preokrenu vaša osećanja, kaže ljubavni horoskop za novembar 2025.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za novembar 2025, Strelac će osetiti nalet optimizma i bezbrižnosti. Za samce, ovo je prilika da započnu romansu bez obaveza koja će doneti radost i slobodu. Za parove, novembar će biti mesec iskrenosti: ako ste ranije nešto krili, sada je vreme da o tome razgovarate. Sastanci i izlasci na neobičnim mestima doneće nove emocije i osećaj svežine u ljubavi.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jarčevi će morati da preispitaju svoju ljubav. Neki će odlučiti da prekinu vezu koja ih sputava, dok će drugi ojačati svoje veze. Slobodni Jarčevi treba da obrate pažnju na ljude iz prošlosti – moguć je povratak prethodnim vezama. Važno je da ne žurite sa zaključcima: novembar će vam pružiti priliku da razaznate prave motive svog partnera, predviđa ljubavni horoskop za novembar 2025.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema ljubavnom horoskopu za novembar 2025, Vodolije će biti raspoložene za eksperimentisanje i slobodu. Kod parova bi ovo moglo izazvati napetost ako partner traži stabilnost. Slobodni Vodolije će moći da sklope neobična poznanstva, možda čak i preko onlajn platformi. Mesec je povoljan za neočekivana priznanja. Ako pokažete hrabrost, ljubav će doći u najneobičnijem obliku.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ribe će biti posebno romantične u novembru. Moguća su priznanja, neočekivani sastanci i nova romantična iskustva. Za parove dolazi period harmonije, ali je važno da se ne izolujete, vašem partneru je potrebna vaša pažnja i otvorenost. Vaša intuicija će vas voditi u pravom smeru i pomoći vam da izbegnete nesporazume, predviđa ljubavni horoskop za novembar 2025.