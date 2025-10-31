Slušaj vest

Otkrivena je reč godine za 2025. Kako prenosi portal LADbible, ne radi se o izrazu koji nosi neku duboku poruku ili koji odjekuje čovečanstvom. Nažalost, ona ima značenje samo za jednu, veoma specifičnu generaciju. Verovatno ste tokom beskrajnog skrolovanja društvenim mrežama naišli na pojam "67", ali njegovo značenje zbunilo je mnoge (uglavnom starije) korisnike.

Odabrana je reč godine za 2025. Foto: Shutterstock

Nekada su internetom kružile reference sa Vinea i smešni GIF-ovi sa životinjama, ali se situacija potpuno promenila. Danas mnogi samo mršte obrve dok gledaju u ekrane, svedočeći fenomenu "brainrota" (termin koji bi se slobodno mogao prevesti kao "truljenje mozga"), koji je preplavio internet.

Generacija Alfa i pojava "67"

Za sve je "kriva" generacija Alfa, koja može preuzeti zasluge, ako se to tako može nazvati, što je upravo "67" proglašena rečju godine prema izboru sajta Dictionary. Ako za ovaj izraz još niste čuli, on ide ruku pod ruku s pojmovima poput "skibidi toilet" i "mogging", ali izgleda da se "67" izdvojila iznad svih ostalih.

Šta zapravo znači "67"?

Često praćen pokretom ruku gore-dole s dlanovima okrenutim nagore, termin je postao viralan nakon snimka amaterske košarkaške utakmice, na kojem se vidi dečak kako neprestano viče "6–7" i pritom gestikulira.

Veruje se da pojam potiče od repera Skrille i stihova njegove pesme "Doot Doot (6 7)", u kojoj kaže: "6-7, I just bipped right on the highway." Drugi pak smatraju da je povezan sa zvaničnim policijskim kodovima, gde "10-67" označava pronalazak mrtvog tela.

Kada je u pitanju sama definicija, na sajtu se navodi da se "67" izgovara "šest-sedam", a ne "šezdeset sedam", te da iza nje stoji "ogromna priča". Poreklo se, prema tumačenju, može pratiti do pomenute Skrilline pesme ili do NBA igrača LaMela Bola, koji je visok 6 stopa i 7 inča (oko 201 cm).

Reč godine kao odraz vremena

Urednici rečnika ističu da je reč godine "lingvistička vremenska kapsula koja odražava društvene trendove i globalne događaje", ali priznaju da je pravo značenje izraza "67" i dalje nejasno. Neki smatraju da bi mogla značiti "tako-tako", "možda ovo" ili "možda ono". Upravo zbog toga ovaj tip izraza nazivaju "brainrot slengom" – slengom koji je, kako objašnjavaju, "namerno besmislen i zasnovan na prihvatanju apsurda".

Direktor leksikografije u Dictionary Media Group, Stiv Džonson, izjavio je: - To je delimično interna šala, delimično društveni signal, a delimično performans. Kada ljudi to izgovaraju, oni ne ponavljaju samo "mim", oni ispoljavaju osećaj. Ovo je jedna od prvih reči godine koja funkcioniše kao uzvik – eksplozija energije koja se širi i povezuje ljude mnogo pre nego što se iko složi oko toga šta zapravo znači.

Popularnost i drugi finalisti

Prema podacima sajta, pojam "67" se u digitalnim medijima pojavljivao šest puta više u oktobru nego tokom čitave 2024. godine. Među ostalim finalistima za reč godine našli su se izrazi kao što su "agnetic", "aura farming", "Gen Z stare", "overtourism", "tariff" i "tradwife" - i ne brinite, i sami urednici priznaju da se u svemu tome pomalo gubimo.

