Slušaj vest

Nekada nezaobilazan detalj svakog jugoslovenskog doma, legendarne lampe i lustre Meblo Guzzini iz sedamdesetih godina prošlog veka danas su prava retkost — ali i tražena dizajnerska dragocenost. Ovi komadi ponovo osvajaju svet enterijera, vraćajući u domove prepoznatljivi retro šarm i futurističku eleganciju.

Dizajn koji je obeležio epohu

Njihov specifičan izgled, inspirisan futurizmom, odlikuju mekane, zaobljene linije i „lebdeći“ oblik koji stvara iluziju lakoće. Iako su stari više od pola veka, savršeno se uklapaju u moderne prostore, unoseći toplinu nostalgije i dašak luksuza.

Od svakodnevnog predmeta do kolekcionarske vrednosti

U prošlosti su lampe Meblo Guzzini krasile gotovo svako jugoslovensko domaćinstvo, ali su odavno prestale da se proizvode. Danas se svaka sačuvana lampa smatra pravim umetničkim delom, a njihova tržišna vrednost vrtoglavo raste.

Zbog retkosti i autentičnosti, ove lampe su izuzetno cenjene među kolekcionarima vintage dizajna, ali i među ljubiteljima unikatnih enterijera.

Retro strast Nine Skočak

Influenserka Nina Skočak, poznata po ljubavi prema retro predmetima, slučajno je naišla na jedan originalni primerak Meblo Guzzini lampe za samo 250 evra — iako se pojedini modeli danas prodaju i za nekoliko hiljada evra.

Ova cena je začudila mnoge budući da su oni koji su ovaj predmet posedovali u svom domu nisu ni obratili pažnju na "kolekcionarsku" vrednost.

Bonus video: Viralni Zara luster