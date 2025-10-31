Slušaj vest

U nemačkoj pokrajini Bavarskoj, žena iz Oberpfalca postala je žrtva neverovatne prevare. Mislila je da kupuje vredan zlatni novčić, ali je umesto toga iz paketa izvadila – suvu, naboranu krastavicu.

Prevarant je nestao bez traga, a policija priznaje da su šanse da ga pronađu minimalne. Žena je putem oglasa kontaktirala navodnog prodavca kolekcionarskih kovanica i, da bi izbegla rizik, dogovorila plaćanje pouzećem – tako da može da proveri sadržaj pre nego što plati.

Ostala bez 3.300 evra

Međutim, kada je pošiljka stigla, ona nije bila kod kuće. Paket je preuzeo njen otac, platio 3.300 evra u gotovini i ništa nije proverio. Kada se žena vratila, otvorila je kutiju i doživela šok: unutra nije bio zlatnik, već „stari, smežurani krastavac“.

Policija je potvrdila da je reč o sofisticiranoj prevari putem interneta i upozorila građane da budu izuzetno oprezni kod kupovine skupocenih predmeta na oglasima.

(Kurir.rs/Blic)

