Slavska sveća, zajedno sa kolacem, žitom i vinom, jedno je od ključnih obeležja svake pravoslavne slave. Mnoge domaćice se često pitaju koliko će dugo sveća izgoreti i da li će vosak kapljati. Ovo uglavnom zavisi od tipa voska od kojeg je sveća izrađena.

Tradicionalni trik sa solju

Slavska sveća, pogača, vino i žito na slavskom stolu
Slavska trpeza Foto: Nebojša Mandić

Ranije su domaćice koristile jednostavnu tehniku kako bi sprečile slivanje voska: potapale su sveću u rastvor soli i vode. Sveća je ostajala u rastvoru preko noći, a sledećeg dana se vadila i sušila na vazduhu pre nego što bi se upalila.

Moderni metod – zamrzivač

Slava i slavska trpeza
Slava i slavska trpeza Foto: Sveta Srbija

Danas postoji mnogo jednostavniji način da slavska sveća duže traje i da vosak ne kaplje. Potrebno je samo da sveću umotate u običnu novinsku hartiju i stavite je u zamrzivač na 24 sata. Nakon toga izvadite sveću, uklonite hartiju i upalite je.

Ovaj postupak omogućava da sveća gori tiho, a vosak se neće slivati, što vam olakšava pripremu za slavsku trpezu.

žito, slava, slavski kolač
Muškarac kraj upaljene sveće drži slavski kolač i čašu vina
Domaćin drži slavski kolač i čašu vina
žito, slava, slavski kolač

Pogledajte video: Otac Gligorije objasnio šta je najvažnije u sezoni slava

Otac Gligorije za Kurir: Evo šta je najvažnije da uradimo u sezoni slava  Izvor: Kurir televizija