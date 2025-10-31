Trik da slavska sveća ne kaplje i duže gori: Naše bake su zato uvek čuvale stare novine, caka je vrlo jednostavna
Slavska sveća, zajedno sa kolacem, žitom i vinom, jedno je od ključnih obeležja svake pravoslavne slave. Mnoge domaćice se često pitaju koliko će dugo sveća izgoreti i da li će vosak kapljati. Ovo uglavnom zavisi od tipa voska od kojeg je sveća izrađena.
Tradicionalni trik sa solju
Ranije su domaćice koristile jednostavnu tehniku kako bi sprečile slivanje voska: potapale su sveću u rastvor soli i vode. Sveća je ostajala u rastvoru preko noći, a sledećeg dana se vadila i sušila na vazduhu pre nego što bi se upalila.
Moderni metod – zamrzivač
Danas postoji mnogo jednostavniji način da slavska sveća duže traje i da vosak ne kaplje. Potrebno je samo da sveću umotate u običnu novinsku hartiju i stavite je u zamrzivač na 24 sata. Nakon toga izvadite sveću, uklonite hartiju i upalite je.
Ovaj postupak omogućava da sveća gori tiho, a vosak se neće slivati, što vam olakšava pripremu za slavsku trpezu.
